Un furgón de la Policía Nacional, circulando por la capital. ARCHIVO

Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular

La detenida cuenta con antecedentes por delitos similares

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:32

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por cometer un delito contra el patrimonio.

La investigación comenzó el pasado 27 de septiembre, cuando una persona denunció la desaparición de su tarjeta bancaria. El denunciante se percató del uso indebido al recibir notificaciones de su banca en línea sobre múltiples cargos realizados en comercios cercanos a la estación de autobuses.

Tras las gestiones policiales, se identificó a la sospechosa, quien había realizado once compras de pequeña cuantía utilizando el sistema contactless, sin necesidad de introducir el PIN.

La mujer, con antecedentes por hechos similares, fue detenida por un delito de estafa. Una vez completados los trámites en dependencias policiales, se comunicó el caso al juzgado de guardia.

