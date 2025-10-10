Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones Las cocinas portátiles vuelven a demandarse tras el aviso de fallos en la red. El valor de estos kits que incluyen un hornillo y unos cartuchos de gas ronda los 35 euros. Otros productos demandados son las linternas de pilas y las radios

La advertencia de Red Eléctrica de España sobre posibles cortes de suministro como el del pasado 28 de abril —conocido popularmente como el apagón del Lunes de Aguas— ha hecho que muchos salmantinos vuelvan a preparar sus hogares ante una posible falta de luz. En la mañana de este jueves, ferreterías y puntos de venta de gas doméstico han vuelto a registrar consultas y compras de kits básicos para afrontar un apagón prolongado.

En una ferretería del centro, Jonathan González, dependiente, explica que «esta mañana han preguntado otra vez por los maletines que vendimos cuando el apagón». Según detalla, se trata de cocinas portátiles con bombonas desechables, a las que muchos clientes suman linternas y pilas: «La última vez se agotaron todos los kits en cuestión de horas».

Otro ferretero, Raúl Martín, asegura que en su tienda ya tiene «tres cocinas portátiles pedidas» y que la gente no busca ir de camping, «sino estar prevenidos». «Por treinta y pico euros te garantizas una cena, una comida y un desayuno si se va la luz», explica. Martín señala que muchos clientes también recuperan linternas de pilas tradicionales, ya que las recargables dependen de la corriente. Además, recomienda tener pilas de repuesto, una linterna potente y, si es posible, una radio de pilas: «fue la que nos mantuvo informados la última vez».

En una tienda de electrodomésticos y componentes eléctricos, Miguel Ángel Martín confirma que han llegado «personas a buscar linternas, pilas y baterías externas». «La radio y las linternas volvieron a ser imprescindibles el día del apagón».

Desde un punto de venta de bombonas de gas, Beatriz Delgado asegura que ya hoy han acudido varios clientes preguntando por cocinas de camping. «En el último apagón nos quedamos sin existencias, así que muchos no quieren que les pille desprevenidos», comenta. El apagón de primavera dejó a miles de hogares salmantinos sin luz durante horas. Muchos recuerdan haber recurrido a velas, linternas y radios de pilas para informarse. La nueva advertencia ha vuelto a activar esa memoria colectiva: previsión y compras por si el suministro vuelve a fallar.

En la noche del miércoles, hubo varios cortes de luz que afectaron a la avenida de Portugal, paseo de la Estación y avenida de Los Cipreses. La causa de la pérdida de suministro fue una avería en un cable subterráneo de la calle de Don Bosco.

