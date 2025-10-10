La Universidad Pontificia sigue creciendo: inaugura el nuevo edificio 'Germán Sánchez Ruipérez' para los grados de Fisioterapia y Nutrición La entidad académica ha presentado unas instalaciones que albergarán hasta 360 alumnos durante los próximos años y que han superado los 7 millones de euros de inversión

María Regadera Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 14:44 Comenta Compartir

La Universidad Pontificia de Salamanca ha presentado este viernes el resultado de la reforma integral del nuevo edificio que albergará el Grado en Fisioterapia y el Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud. Situado en la calle Peña Primera 14-16, el ambicioso proyecto 'Germán Sánchez Ruipérez', ha supuesto a la entidad una inversión superior a los 7 millones de euros. Un esfuerzo con el que la entidad académica busca otorgar a estudiantes, alumnos y docentes con unas instalaciones idóneas para su formación y crecimiento. Las nuevas instalaciones cuentan con laboratorios especializados, cocinas, tecnología puntera, una sala de rehabilitación e incluso un gimnasio clínico.

El acto, presidido por Santiago García-Jalón de la Lama, rector de Universidad de Salamanca, ha contado con la presencia de la decana de la Facultad, Paz Quevedo Aguado; el arquitecto de la Universidad, José Arribas Mínguez, José Luis Retana Gonzalo, Gran Canciller de la Universidad, además de autoridades académicas, representantes de la comunidad universitaria y miembros del equipo técnico responsable de la obra.

Las obras, ejecutadas entre los meses de diciembre de 2024 y julio de 2025, han transformado completamente el edificio –que mantiene el nombre de Germán Sánchez Ruipérez–, actualizando sus infraestructuras, equipamientos y espacios docentes. La adquisición del inmueble tuvo lugar en junio de 2023, por un importe de 3,5 millones de euros y en diciembre de 2024 se iniciaron las obras de reforma integral, que concluyeron en julio de 2025. Posteriormente, se llevó a cabo la adquisición de mobiliario y equipamiento de última generación, lo que ha supuesto una financiación adicional de 3,6 millones de euros, por lo que la inversión total supera los 7,1 millones de euros.

El nuevo edificio, completamente rehabilitado, acoge ahora laboratorios especializados y una sala de rehabilitación o gimnasio clínico, además de espacios de docencia e investigación. «Estos recursos sitúan a nuestros grados como punteros en Castilla y León y en toda España», ha destacado el rector. García-Jalón ha agradecido especialmente la colaboración del arquitecto José Arribas, responsable de las obras de la UPSA, «por su talento y acierto extraordinarios», así como al equipo directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, encargado de supervisar el proyecto y equipar las nuevas instalaciones.

Asimismo, ha anunciado que el edificio mantendrá su nombre histórico de Germán Sánchez Ruipérez, en homenaje a la biblioteca que albergó durante años y que fue «perfectamente conocida por los salmantinos». «Nos parecía natural conservar un nombre tan ligado a la ciudad y a la memoria universitaria», ha añadido.

García-Jalón también ha tenido palabras de agradecimiento hacia la Fundación que facilitó la adquisición del inmueble y autorizó el uso de su denominación.

A continuación, la decana de la Facultad, Mª Paz Quevedo Aguado, ha subrayado la importancia de sumar esta nueva instalación, que permite desarrollar plenamente los grados de Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética, con aulas y laboratorios específicos para diferentes materias. Tras repasar las diferentes instalaciones y valorar la calidad de las mismas, la decana ha explicado que en la actualidad este edificio alberga ya a 202 alumnos y 28 profesores, aunque la previsión es que en dos años acoja hasta 360 estudiantes y más de 40 docentes. Paz Quevedo ha insistido en que el propósito es, «como siempre en la Universidad Pontificia de Salamanca, ofrecer una enseñanza de excelencia, personalizada y tutorizada, con seguimiento a los alumnos».

En cuanto a la apertura del Servicio Clínico asistencial al público, la decana anunció que habrá que esperar, al menos, un año hasta que tanto estudiantes como profesores se asienten en las nuevas instalaciones.

Por su parte, el arquitecto de la Universidad, José Arribas Mínguez, explicó los aspectos técnicos más relevantes de la reforma, destacando como una de las áreas clave de esta transformación la renovación de infraestructuras con un enfoque centrado en la accesibilidad universal, garantizando que todos los estudiantes, profesores y personal puedan disfrutar de un entorno inclusivo, seguro y moderno.

Tras la intervención institucional, los asistentes realizaron una visita por los distintos pisos del edificio para conocer de primera mano la calidad de las nuevas dependencias.

¿Cuáles son los espacios más destacados?

Los espacios más destacados del Grado en Fisioterapia son la sala de tratamiento (el gimnasio), que cuenta con herramientas de última generación como la radiofrecuencia, el Phenix -solución para los especialistas en pelviperineología-; un ecógrafo y el servicio clínico, que en un futuro tendrá un carácter asistencial y permitirá a los estudiantes realizar prácticas tutorizadas. Además, todas las aulas están dotadas de camillas y de material específico de fisioterapia, que permiten el aprendizaje de los alumnos en grupos reducidos mediante la docencia basada en la simulación.

Por otro lado, está el laboratorio de Anatomía, al que también acuden estudiantes de otras titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, que cuenta con modelos anatómicos de última generación.

En cuanto a las instalaciones del Grado en Nutrición Humana y Dietética, dispone de cinco laboratorios de bioquímica, microbiología y bromatología, uno polivalente y otro exclusivo de nutrición. Estos laboratorios están equipados con microscopios, autoclave para la esterilización del material, equipo de qPCR muy utilizado en investigación para amplificación de DNA de muestras humanas, así como una cocina muy completa y equipada con una gran cantidad de menaje.