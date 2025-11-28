Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 28 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes del día
Salamanca
Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:02
La astronauta Sara García vuelve a sus orígenes: «No puedo estar más orgullosa de la ciencia que se hace en Salamanca»
No dudó en elogiar la excelencia de los investigadores y la formación recibida en el Centro del Cáncer
La reina Letizia vuelve a Salamanca
El próximo miércoles 3 de diciembre participará en reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad
Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
Tras difundir el vídeo, la Policía Local de Salamanca ha identificado a las autoras de estos hechos. La infracción puede conllevar una multa de 750 euros
Detenidos tres hombres en Béjar al ser pillados in fraganti robando cable de cobre telefónico
Disponían de una furgoneta aparcada en las inmediaciones
Una mujer condenada por intentar meter droga en la cárcel de Topas oculta en su vagina durante un vis a vis
La Audiencia Provincial le impone un año y medio de prisión por intentar introducir cannabis, cocaína y heroína en el centro penitenciario
Alianza de la Universidad y Proyecto Hombre en la lucha contra las adiciones
Juan Manuel Corchado y Manuel Muiños han firmado un acuerdo que incluye la formación adaptada de personal y usuarios
Conduce hasta el cuartel de la Policía Local para denunciar daños en su coche y acaba en el Juzgado por ir borracho 'como una cuba'
El agente encargado de recoger a denuncia, no tardó en percibir claros síntomas de embriaguez. El propio conductor reconoció que «había bebido» un poco la noche anterior. Este viernes se celebra el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial
Ciudad Rodrigo construirá diez viviendas públicas destinadas a jóvenes menores de 36 años
Los terrenos cedidos están en el entorno del Parque Comarcal de Bomberos y en Ivanrey
Luz verde a 30,5 M€ para los pueblos: «Es un día importante»
La Diputación aprueba un presupuesto «récord» para obras en la provincia
«Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
La patrulla de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León acudió a las explotaciones y determinó que eran ataque de lobo «al 99,9 %». A continuación, instalaron cámaras y lo que captaron fue la imagen de zorros
Herido un joven tras colisionar con su patinete contra un turismo en la avenida San Agustín
Ha sido a la altura del 113
La palabra salmantina que se cuela en 'Cifras y Letras'... y no es capaz de acertar el concursante charro: ¿La conocías?
David, vecino de Aldeatejada, cumplió su decimocuarto programa en el programa de TVE
Nueve años, un legado y una medalla: la Cámara corona la etapa de Crespo
El expresidente, Benjamín Crespo, recibe la máxima distinción de la institución empresarial
Así es el Emlak Konut SK, el peligroso rival del Perfumerías Avenida en los playoffs de la Eurocup
Astou Ndour lidera a un equipo que marcha como segundo clasificado en la liga turca
La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro
La sentencia, de conformidad, le impone tres años de prisión y más de 5.000 euros de multa. No ingresará a cambio de someterse a tratamiento y cumplir con el pago de la sanción y de las costas