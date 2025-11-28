Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 28 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes del día

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:02

La astronauta Sara García vuelve a sus orígenes: «No puedo estar más orgullosa de la ciencia que se hace en Salamanca»

No dudó en elogiar la excelencia de los investigadores y la formación recibida en el Centro del Cáncer

La reina Letizia vuelve a Salamanca

El próximo miércoles 3 de diciembre participará en reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad

Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales

Tras difundir el vídeo, la Policía Local de Salamanca ha identificado a las autoras de estos hechos. La infracción puede conllevar una multa de 750 euros

Detenidos tres hombres en Béjar al ser pillados in fraganti robando cable de cobre telefónico

Disponían de una furgoneta aparcada en las inmediaciones

Una mujer condenada por intentar meter droga en la cárcel de Topas oculta en su vagina durante un vis a vis

La Audiencia Provincial le impone un año y medio de prisión por intentar introducir cannabis, cocaína y heroína en el centro penitenciario

Alianza de la Universidad y Proyecto Hombre en la lucha contra las adiciones

Juan Manuel Corchado y Manuel Muiños han firmado un acuerdo que incluye la formación adaptada de personal y usuarios

Conduce hasta el cuartel de la Policía Local para denunciar daños en su coche y acaba en el Juzgado por ir borracho 'como una cuba'

El agente encargado de recoger a denuncia, no tardó en percibir claros síntomas de embriaguez. El propio conductor reconoció que «había bebido» un poco la noche anterior. Este viernes se celebra el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial

Ciudad Rodrigo construirá diez viviendas públicas destinadas a jóvenes menores de 36 años

Los terrenos cedidos están en el entorno del Parque Comarcal de Bomberos y en Ivanrey

Luz verde a 30,5 M€ para los pueblos: «Es un día importante»

La Diputación aprueba un presupuesto «récord» para obras en la provincia

«Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»

La patrulla de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León acudió a las explotaciones y determinó que eran ataque de lobo «al 99,9 %». A continuación, instalaron cámaras y lo que captaron fue la imagen de zorros

Herido un joven tras colisionar con su patinete contra un turismo en la avenida San Agustín

Ha sido a la altura del 113

La palabra salmantina que se cuela en 'Cifras y Letras'... y no es capaz de acertar el concursante charro: ¿La conocías?

David, vecino de Aldeatejada, cumplió su decimocuarto programa en el programa de TVE

Nueve años, un legado y una medalla: la Cámara corona la etapa de Crespo

El expresidente, Benjamín Crespo, recibe la máxima distinción de la institución empresarial

Así es el Emlak Konut SK, el peligroso rival del Perfumerías Avenida en los playoffs de la Eurocup

Astou Ndour lidera a un equipo que marcha como segundo clasificado en la liga turca

La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro

La sentencia, de conformidad, le impone tres años de prisión y más de 5.000 euros de multa. No ingresará a cambio de someterse a tratamiento y cumplir con el pago de la sanción y de las costas

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  4. 4 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  5. 5 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  6. 6 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  7. 7 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas
  8. 8 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
  9. 9 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  10. 10 Heridas dos mujeres tras ser atropelladas en El Encinar y en Encinas de Abajo

