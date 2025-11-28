Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

David, durante la emisión de uno de los programas. CIFRAS Y LETRAS

La palabra salmantina que se cuela en 'Cifras y Letras'... y no es capaz de acertar el concursante charro: ¿La conocías?

David, vecino de Aldeatejada, cumplió su decimocuarto programa en el programa de TVE

La Gaceta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:10

Imparable. Así está siendo la andadura de David en el siempre complicado concurso de Televisión Español 'Cifras y Letras' tras superar los 14 programas y llegando a ser uno de los participantes con mayor permanencia.

Este vecino de Aldeatejada y policía local de Salamanca de 45 años volvió a vencer en la emisión de este jueves dejando el nombre de la provincia por todo lo alto. Sin embargo, el triunfo vino cargado de un 'sorprendente' anécdota.

Durante su participación tenía que acertar el término 'codorro'. Una palabra que, curiosamente es, como explica la RAE, usada especialmente en Salamanca... y falló. Atendiendo a lo expuesto por la Real Academia Española, se dice de una persona que es «terca».

Por suerte para él, no tuvo mayor incidencia en su concurso y el salmantino continuará prolongando su hegemonía.

