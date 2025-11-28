Luz verde a 30,5 M€ para los pueblos: «Es un día importante» La Diputación aprueba un presupuesto «récord» para obras en la provincia

Isabel Alonso Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:53

La Diputación de Salamanca ha dado luz verde a los 30,5 millones de euros de la nueva convocatoria del Plan Provincial Bienal, una inversión «récord» a repartir entre los ayuntamientos de la provincia.

«Hoy es un día muy importante», ha recalcado el diputado Antonio Labrador, que ha recordado durante la sesión plenaria que se trata de la mayor cantidad aprobada nunca para los conocidos como Planes Provinciales. «Hemos aumentado el presupuesto de 25 a 30 millones, lo que supone un 20 % más respecto al año anterior». Cifra a la que se suman los 1,5 millones de aportación adicional que la Diputación concede a los consistorios para la asistencia técnica en caso de obras menores.

Labrador también ha destacado otra de las novedades más importantes de esta convocatoria, como es el aumento del dinero mínimo que percibirán los pueblos y que pasa de los 30.000 a los 36.000 euros.

También Javier Iglesias, presidente de La Salina, ha destacado la importancia de la aprobación de este plan (que además ha salido adelante por unanimidad) «y no solo por tratarse de una cuantía histórica, sino por el buen trabajo que se ha hecho y que ha permitido adelantar la convocatoria».

Apoyo a los autónomos: «Están en la diana de Sánchez»

La Diputación también ha aprobado la moción presentada por el Partido Popular para rechazar la política fiscal del Gobierno de España, «que en los últimos años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa».

«Los autónomos están en la diana de Sánchez», ha criticado Pilar Sánchez, portavoz popular, que ha instado al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023, «impulsando de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, conciliación y simplificación burocrática».

El grupo popular también ha pedido poner en marcha el régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva europea. «que permite eximir el pago y la presentación de las declaraciones a los autónomos que facturen al año menos de 85.000 euros».

«La provincia no puede mirar para otro lado mientras los autónomos sufren un infierno fiscal y burocrático. Tenemos la obligación de defender a quienes levantan la economía local con su esfuerzo«, aseguró Sánchez.

Unanimidad para «universalizar» el servicio de bibliobuses

También el grupo socialista ha logrado sacar adelante su moción de «universalizar» el servicio de bibliobuses para llegar a todos los pueblos de la provincia. Los socialistas han conseguido el respaldo del PP y del diputado no adscrito para abrir una mesa de diálogo y «dar un paso más» en el servicio.

«Hay ejemplos excelentes de buenas prácticas construidas sobre esta idea: con menos es posible llegar a más lejos y a más personas, precisamente las más vulnerables y las que más sufren la soledad», ha asegurado Fernando Rubio.

Desde la bancada popular, David Mingo ha explicado que la Diputación acaba de adquirir una furgoneta que transformará en una «furgoteca» para llegar todavía a más pueblos. «Calculamos que con ella podremos llegar a 25 pueblos más, de los 218 a los que ya llegamos con los bibliobuses y a los que además se van a sumar tres localidades nuevas: Valdemierque, El Tornadizo y Fuenteguinaldo«.