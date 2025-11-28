«Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»

S. M. Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

María Dolores Fernández es ganadera y desde que sufrió dos ataques de lobos a sus ovejas en menos de 48 horas -los pasados días 12 y 13- reconoce que vive con miedo y sensación de abandono. De los 17 carneros que tenía, perdió siete, y desde entonces mantiene a las ovejas encerradas por la noche, por si acaso. «Llevo 30 años de ganadera y prácticamente casi toda la vida porque mis padres estaban en el campo y nunca había visto algo así. Nunca me había pasado», advierte. La patrulla de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León acudió a las explotaciones, analizó los daños y, tras ver las huellas, determinó que eran de lobo «al 99,9 %», señala la ganadera.

A continuación, instalaron cámaras para ver si volvía el lobo y lo que captaron -y hasta ahora no ha sido nada más- fue la imagen de zorros, uno de ellos de tamaño más grande de lo habitual. «La patrulla de Medio Ambiente tomó las huellas de los lobos en una de las charcas», explica María Dolores Fernández.

A pesar de que no ha habido más ataques, tampoco la situación es la misma que antes de ellos porque entonces las ovejas -de raza castellana- estaban sueltas en el campo. Ahora la ganadera prefiere no arriesgarse y afortunadamente tenía un lugar donde guardarlas. Ahora, además, están pariendo las ovejas. «No podemos dormir tranquilos. El lobo entra, mata y a la mañana siguiente solo quedan los cuerpos tirados en el suelo», lamenta.

Desde enero a junio de este año, la Junta de Castilla y León registró 41 ataques de lobo al ganado, por los 50 del año pasado en ese periodo. En cuanto a las cabezas muertas como consecuencia de estos ataques, fueron 79, mientras que en 2024 fueron 188. En ese mismo semestre de 2023 se registraron 44 con el resultado de 151 ejemplares muertos.

La diferencia en cuanto a cabezas de ganado muerto se debe, sobre todo, a la caída de las bajas en ovino, al pasar de 170 de enero a junio de 2024 en Salamanca, a 44. En cambio, se ha producido un ligero aumento de bajas de cerdos -8 este año y 6 el pasado- y se ha duplicado el número de cabezas muertas en vacuno -de 12 a 24- al pasarse de los 13 ataques de 2024 a los 20 de este 2025.