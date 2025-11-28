Ciudad Rodrigo construirá diez viviendas públicas destinadas a jóvenes menores de 36 años

D. S. Ciudad Rodrigo Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Junta de Castilla y León han iniciado los trámites para la construcción de 10 viviendas públicas destinadas a jóvenes menores de 36 años, con el objetivo de fijar población. El alcalde, Marcos Iglesias, acompañó al director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, en una visita técnica para conocer las parcelas municipales en las que se llevarán a cabo estas nuevas casas unifamiliares.

En este sentido, el regidor municipal destacó que «ya se ha iniciado el expediente para la cesión a la Junta de Castilla y León de las parcelas municipales necesarias para la construcción» de nueve viviendas residenciales unifamiliares y adosadas, en las calles Río Huebra —con un total de seis viviendas— y Juan Pablo I, con otras tres, en la zona de la calle Voladero, cercana al Parque Comarcal de Bomberos de Miróbriga. A ellas se suma una parcela más en el agregado de Ivanrey para otra vivienda.

Cada vivienda contará con una superficie de 170 metros cuadrados de parcela y dispondrá de 90 metros cuadrados construidos, con salón-cocina, tres dormitorios y dos baños. Tendrán «una bonificación del 20 % respecto al valor máximo del módulo de Vivienda Pública para los jóvenes menores de 36 años, que es el colectivo al que nos dirigimos», incidió José Manuel Jiménez Blázquez.

Desde el Consistorio se reseña que «se podrán ofrecer a los jóvenes mirobrigenses diez viviendas», por lo que «pedimos a los interesados que se mantengan atentos a la información que se vaya publicando desde el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León para tener la oportunidad de acceder a una de estas viviendas», afirmaba Marcos Iglesias durante la visita a los terrenos donde se ejecutará la obra.

El pasado mes de julio se emitió un bando de Alcaldía con el objetivo de sondear a los potenciales demandantes de vivienda, conforme a los requisitos básicos establecidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Al final del plazo, dos meses más tarde, se presentaron en el Registro Municipal más de 65 solicitudes de jóvenes interesados en una de estas futuras viviendas, una muestra evidente de la necesidad de nueva oferta residencial en este municipio.