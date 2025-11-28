Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Foto de plantilla del Emlak Konut. FIBA

Así es el Emlak Konut SK, el peligroso rival del Perfumerías Avenida en los playoffs de la Eurocup

Astou Ndour lidera a un equipo que marcha como segundo clasificado en la liga turca

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:06

La decisión de FIBA respecto al partido suspendido entre el Dinamo Sassari y el KP Brno ha perjudicado, a priori, al Perfumerías Avenida de cara a la primera eliminatoria de los playoffs de la Eurocup, en la que se verá las caras con el Emlak Konut turco, en lugar de los dos posibles oponentes que podrían haberle tocado si no hubiera habido incidencias.

El Emlak Konut lleva poco tiempo en la Superliga turca, la máxima categoría, pero ya se ha convertido en un club destacado gracias a su potencial económico, puesto que pertenece a una inmobiliaria importante. Juega sus partidos en el Basaksehir Genclik ve Spor Tesisleri, en la parte europea de Estambul.

En la temporada 2021/22 se proclamó campeón de la segunda división y en la pasada campaña fue subcampeón de copa, perdiendo en la final contra el CBK Mersin.

Se ha clasificado para los playoffs de la Eurocup como segundo clasificado del Grupo E, con un balance de 4 victorias y 2 derrotas. Perdió sus dos partidos contra el líder, el Estrella Roja, y ganó el doble enfrentamiento ante el Saarlouis Royals y el TTT Riga.

En la Superliga turca, después de seis jornadas, lleva cinco victorias consecutivas tras haber perdido solamente en la primera contra el Fenerbahce, al que sigue en la clasificación.

Su entrenador, Murat Alkas, maneja normalmente en la Eurocup una rotación ocho jugadoras con un quinteto ideal muy definido, formado por Jessica Thomas, Petra Holesinska, Antonia Delaere, Victoria Macaulay y Astou Ndour, con Berfin Sertoglu como sexta jugadora.

La experfumera Astou Ndour está siendo la tercera jugadora más valorada de la competición (justo por detrás de Khadijiah Cave) con una valoración de 23,5 puntos por partido. Otras dos veteranas como Victoria Macaulay y Jessica Thomas, norteamericanas con pasaporte de Nigeria y Costa de Margil respectivamente, son sus dos jugadoras más destacadas.

Además de Ndour (48 encuentros en el equipo salmantino), la presencia en sus filas de otra exjugadora del Perfumería, Antonia Delaere (82 partidos), y de Petra Holesinka, que conoce también perfectamente la Liga Femenina, hace que no se vayan a sorprender de lo que se puedan encontrar en el partido de vuelta en el Würzburg Silvia Domínguez.

