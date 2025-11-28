Avenida se enfrentará al Emlak Konut en la primera eliminatoria de la Eurocup FIBA decidió sobre el Dinamo Sassari-KP Brno: 0-20 para las visitantes por la suspensión

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:00

Ya hay rival para el Perfumerías Avenida en la primera ronda de los playoffs de la Eurocup: el Emlak Konut turco. Este viernes la FIBA decidió sobre la suspensión del Dinamo Sassari-KP Brno y ha afectado al equipo salmantino. El encuentro se resolvió con un 0-20 para las visitantes y eso ha hecho que cambiara el ránking: el equipo de Anna Montañana hubiera tenido que enfrentarse precisamente al KP Brno o al UFAB49 francés, pero ahora se medirá al Emlak Konut, que ha sido el que finalmente ha ocupado el puesto 22º en el ránking.

El Emlak Konut terminó segundo en el Grupo E con un balance de 4 victorias y 2 derrotas, y en la liga turca ocupa la segunda posición solamente por detrás del Fenerbahce, con una sola derrota.

Cuenta en sus filas con dos ex perfumeras como Astou Ndour y Antonia Delaere y tiene otras jugadoras importantes como Jessica Thomas, Victoria Macaulay o Petra Holesinska.

El partido de ida está programado para el jueves 11 de diciembre en Estambul, y el de vuelta el día 18 en el Würzburg Silvia Domínguez.

En el caso de superar esta dura eliminatoria, el Perfumerías Avenida se enfrentaría en octavos de final al vencedor del cruce entre el Baxi Ferrol y el GEAS.