Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iyana Martín, en el partido del miércoles contra el Neptunas. LAYA

Un apagón en Italia impide que termine la última jornada de la Eurocup con Avenida a la espera

A 3 minutos del final del Sassari-KP Brno se ha ido la luz en el pabellón

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:46

Comenta

Con una treintena de equipos esperando a que finalizara este jueves la última jornada de la fase de grupos de la Eurocup, un apagón lo ha impedido. El Dinamo Sassari y el KP Brno estaban jugando el choque último choque y a 3 minutos y 21 segundos para el final se ha ido la luz en el pabellón y el encuentro ha sido interrumpido.

Es un partido clave para conocer el ránking final para decidir los enfrentamientos de la primera ronda del playoff, ya que los dos equipos están implicados. En el momento de la suspensión, el marcador era de 69-67 para el Dinamo Sassari, muy ajustado para decidir tanto la clasificación en el Grupo H como en el total.

No hay más noticias de momento y la retransmisión del encuentro en Youtube se ha interrumpido.

Por lo tanto, y a la espera de una decisión, el Perfumerías Avenida en este momento tendrá que esperar para conocer el nombre de su rival en los dieciseisavos de final de la Eurocup, aunque sí que sabe el puesto que ocupará en el ránking: el 11º.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  3. 3 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  4. 4 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  5. 5 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  6. 6 El Hospital destina 350.000 euros para ampliar un 240% la sala de espera de Urgencias
  7. 7 Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor
  8. 8 «Ha llegado uno de siete kilos para una clienta que lo quería justo para este día»
  9. 9 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  10. 10 Quinto intento para juzgar el macrotimo de las autocaravanas más de siete años después del engaño

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un apagón en Italia impide que termine la última jornada de la Eurocup con Avenida a la espera

Un apagón en Italia impide que termine la última jornada de la Eurocup con Avenida a la espera