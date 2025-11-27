Un apagón en Italia impide que termine la última jornada de la Eurocup con Avenida a la espera A 3 minutos del final del Sassari-KP Brno se ha ido la luz en el pabellón

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:46

Con una treintena de equipos esperando a que finalizara este jueves la última jornada de la fase de grupos de la Eurocup, un apagón lo ha impedido. El Dinamo Sassari y el KP Brno estaban jugando el choque último choque y a 3 minutos y 21 segundos para el final se ha ido la luz en el pabellón y el encuentro ha sido interrumpido.

Es un partido clave para conocer el ránking final para decidir los enfrentamientos de la primera ronda del playoff, ya que los dos equipos están implicados. En el momento de la suspensión, el marcador era de 69-67 para el Dinamo Sassari, muy ajustado para decidir tanto la clasificación en el Grupo H como en el total.

No hay más noticias de momento y la retransmisión del encuentro en Youtube se ha interrumpido.

Por lo tanto, y a la espera de una decisión, el Perfumerías Avenida en este momento tendrá que esperar para conocer el nombre de su rival en los dieciseisavos de final de la Eurocup, aunque sí que sabe el puesto que ocupará en el ránking: el 11º.