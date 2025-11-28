Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia de servicio. LAYA

Herido un joven tras colisionar con su patinete contra un turismo en la avenida San Agustín

Ha sido a la altura del 113

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:15

Un joven de 25 años de edad ha resultado herido este viernes tras colisionar con su patinete contra un turismo en la avenida San Agustín, a la altura del 113.

El 112 recibió la alerta a las 16.36 horas y se avisó a la Policía Local, Nacional y al Sacyl, que envió medios para atender al joven, que se aquejaba de un golpe.

