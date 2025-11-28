Detenidos tres hombres en Béjar al ser pillados in fraganti robando cable de cobre telefónico

La Gaceta Béjar Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres tras ser sorprendidos in fraganti robando cable de cobre telefónico en una parcela de una pedanía cercana a Béjar. Los mismos disponían de una furgoneta aparcada en las inmediaciones la cual ya tenía en su interior material sustraído.

Al verse sorprendidos emprendieron la huida a pie, llegando incluso uno de ellos a mantener una actitud amenazante con unas tijeras de podar contra los policías. Tras la persecución a pie, todos ellos fueron detenidos en una carretera comarcal cercana.

Dentro del dispositivo establecido con motivo del aumento de robos de secciones de cable telefónico y en el marco del dispositivo especial de robo de cable de cobre, los agentes en servicio realizaban labores de prevención de la delincuencia. Pasadas las 01:30 horas de este 28 de noviembre, cuando iban en dirección a una pedanía cercana a la localidad de Béjar, observaron en uno de los caminos una furgoneta que obstaculizaba el paso, por lo que se dirigieron a pie al lugar.

Una vez en el camino observaron varios metros de cable telefónico de sección gruesa cortados en tramos encima de una pared de una de las parcelas, así como una escalera de tres secciones de unos 4 metros de longitud.

Cuando iluminaron el interior de la parcela observaron a tres varones con guantes y gorros, y al verse sorprendidos dos de ellos emprendieron la huida y otro que tenía unas tijeras de podar se enfrentó a los agentes con la intención de usarlas antes de emprender también la huida.

Los agentes les persiguieron indicándoles que se detuvieran en varias ocasiones, advertencias que no sirvieron para nada. Tras una persecución de estos individuos fueron interceptados en la carretera comarcal, inmovilizados y detenidos por su participación en delitos de robo con fuerza y desobediencia. Posteriormente, la Policía Local de Béjar colaboró con la dotación actuante en el traslado de los detenidos a dependencias de Policía Nacional.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección de la zona e intervienieron el cable cortado ascendiendo su peso a un total de 83 kilogramos, la escalera de tres secciones, así como tres tijeras de podar de jardinero. También pudieron comprobar que la alambrada que delimita la parcela estaba cortada para facilitar el acceso.

Todos los efectos fueron intervenidos y trasladados a dependencias policiales junto con la furgoneta, la cual había sido alquilada días antes en otra provincia. Los detenidos, pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Béjar una vez finalizados todos los trámites oportunos.