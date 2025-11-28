La astronauta Sara García vuelve a sus orígenes: «No puedo estar más orgullosa de la ciencia que se hace en Salamanca» No dudó en elogiar la excelencia de los investigadores y la formación recibida en el Centro del Cáncer

Sara García Alonso, la investigadora leonesa formada en la Universidad de Salamanca y actual astronauta en formación básica con la Agencia Espacial Europea (ESA), regresa a su ciudad en la que estudió para compartir sus experiencias y servir de inspiración a estudiantes y profesionales.

Graduada en Medicina Traslacional del Cáncer en el Centro del Cáncer de Salamanca, donde desarrolló su tesis doctoral, Sara ha alcanzado hitos notables como la única española seleccionada por la ESA para entrenarse con el objetivo de salir de la órbita terrestre, un sueño que pocos alcanzan.

Durante su visita, Sara destacó que para ella es un orgullo volver a Salamanca, una ciudad que considera una de las más bonitas del mundo, y donde dio sus primeros pasos en la investigación científica. Actualmente, trabaja como investigadora en el CNIO en Madrid y se forma en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia.

En su intervención, resaltó la conexión entre la ciencia en la Tierra y en el espacio, y cómo la investigación y la tecnología deben repercutir de manera positiva en la humanidad. Aunque asumir el papel de referente es una responsabilidad grande, Sara reconoció que compartir sus vivencias puede ayudar a orientar a quienes buscan caminos en la ciencia y la tecnología.Con respecto a su formación como astronauta, Sara confesó que lo más duro y a la vez lo más bonito es la diversidad de conocimientos que debe adquirir, desde astronomía hasta supervivencia en entornos extremos, lo que exige esfuerzo físico y psicológico.

Considera que esta experiencia, aunque desafiante, es muy enriquecedora para quienes tienen pasión por el aprendizaje continuo. Entre sus retos futuros, Sara expresó el deseo de participar en una misión espacial con base científica y española, especialmente relacionada con su especialidad en biomedicina, un sueño que espera concretar. Preguntada sobre la calidad de la ciencia en Salamanca, Sara no dudó en elogiar la excelencia de los investigadores y la formación recibida en el Centro del Cáncer, que la ha llevado a alcanzar importantes metas profesionales.

En un mensaje especialmente dirigido a las jóvenes interesadas en carreras STEM, quiso animarles a no poner barreras, a ignorar estereotipos y a perseguir aquello que les haga felices sin importar el género, recordando que con esfuerzo y motivación el éxito está asegurado. Sara García Alonso se consolida así como un referente que pone a Salamanca en el mapa de la ciencia espacial y biomédica, una combinación de talento local y vocación internacional que inspira a nuevas generaciones.