Nueve años, un legado y una medalla: la Cámara corona la etapa de Crespo El expresidente, Benjamín Crespo, recibe la máxima distinción de la institución empresarial

Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca; Benjamín Crespo, galardonado con la medalla al mérito; y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.ALMEIDA

Belén Hernández Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:47

El empresario Benjamín Crespo ha recibido este viernes la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio de Salamanca de manos de su presidente, Alberto Díaz, y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Le han impuesto el máximo galardón de la institución cameral por su labor durante los nueve años en los que ocupó la presidencia (2016-2025): por recuperar el clima de estabilidad, impulsar la modernización interna, fortalecer la presencia internacional de la Cámara y por la defensa «firme» de los intereses del tejido productivo de la provincia.

«Porque sostuvo el timón con valentía y fortaleza», ha resumido Alberto Díaz en su intervención, en alusión a los momentos difíciles vividos en la primera etapa al frente de la entidad cameral.

Así, Crespo forma ya parte de la identidad de la Cámara y, para Díaz, deja un legado de trabajo incansable como empresario tenaz, honesto y con gran capacidad de análisis.

«Destaca por su coherencia. Es un hombre de valores que no negocia con sus principios. Es una forma de estar en el mundo», ha añadido.

El acto se ha desarrollado en el salón de plenos de la entidad cameral, repleto de representantes políticos, pero sobre todo de empresarios salmantinos de todas las edades y de una amplia diversidad de sectores, que quisieron respaldar a Crespo, quien ha dedicado el galardón a toda su familia.

«Es un símbolo de afecto, por eso sé de su valía», ha agradecido durante su discurso a los miembros del pleno, a los técnicos y a los trabajadores de la institución, para afirmar que «representa lo que he dado y lo que he recibido de todos vosotros». Ha confesado que su reto el primer día que se puso al frente de la Cámara fue fortalecerla y se mostró satisfecho por haberlo logrado.

«Doy las gracias especialmente a Emilio Checa —actual secretario general— porque has sido más que un compañero: un amigo y un apoyo constante. Sin ti no hubiera podido llevar a la Cámara donde está».

La emoción ha imperado durante todo el acto, desde el respeto palpable cuando la ceremonia comenzó con el himno nacional hasta el minuto de silencio posterior en recuerdo del presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro, Fernando Escobillas, fallecido el pasado jueves.

«Este reconocimiento te lo dan tus propios compañeros, los que te han acompañado a lo largo de todos estos años, y eso es doblemente reconfortante», ha señalado Mañueco, quien ha confesado que no podía faltar al acto además de por su trayectoria, por la relación que les une desde los 11 años cuando compartían pupitre. Ha asegurado conocer bien su tesón y su bondad, dos cualidades que, unidas, «generan cosas muy buenas».

«También has demostrado en estos casi diez años de presidente de la Cámara que se pueden hacer las cosas de otra manera», continuó el presidente de la Junta, subrayando el servicio a los demás que ha guiado el trabajo de Crespo.

Mañueco ha aprovechado que el salón estaba lleno de empresarios para recordarles que son imprescindibles, especialmente por el papel dinamizador que ejercen sobre la economía y por el empleo que genera el sector empresarial.

Crespo ha recogido con enorme emoción todas estas palabras y reconoció que la Cámara de Comercio de Salamanca no es para él solo una institución, sino un espacio lleno de recuerdos, de retos y de pasajes que han marcado su historia.

«Ha sido un privilegio servir a quienes sostienen el tejido empresarial de Salamanca», ha asegurado, animando al sector a seguir demostrando su fortaleza y su verdadera fuerza: la calidad humana.