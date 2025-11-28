Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales Tras difundir el vídeo, la Policía Local de Salamanca ha identificado a las autoras de estos hechos. La infracción puede conllevar una multa de 750 euros

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, ha identificado y propuesto para sanción a una joven que se subió a uno de los 'Elefantes de Oriente' de la decoración de Navidad instalado en la plaza del Mercado.

Las autoras grabaron estos hechos y los difundieron a través de las redes sociales, lo que ha permitido a los agentes localizar a la responsable.

Estos hechos constituyen una infracción leve a la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana, al poner en riesgo la integridad del mobiliario urbano y hacer uso de él para un fin distinto al que está destinado. Las infracciones leves contemplan sanciones económicas de hasta 750 euros.