La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro La sentencia, de conformidad, le impone tres años de prisión y más de 5.000 euros de multa. No ingresará a cambio de someterse a tratamiento y cumplir con el pago de la sanción y de las costas

M. C. SALAMANCA Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial ha declarado culpable a J.T.B., el hombre pillado con droga para trapichear mientras paseaba a su perro por el barrio de Pizarrales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha hecho pública este miércoles la sentencia, de conformidad.

El fallo de la sentencia le impone 3 años de prisión y el pago de una multa de 5.131 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 7 meses en caso de impago. Se acuerda además el comiso del dinero y de los materiales intervenidos, así como la destrucción de las sustancias incautadas, incluidas sus muestras. Todo ello con imposición al acusado de las costas de este juicio.

Asimismo, el tribunal acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta al acusado durante el plazo de 3 años, con obligación de no delinquir durante el plazo de la suspensión, suspensión que se condiciona además a que se someta a tratamiento de deshabituación en centro adecuado.

Declara la Audiencia en su relato de hechos probados que sobre las 00:30 horas del 20 de diciembre de 2024, J.T.B., sin antecedentes penales, se hallaba paseando al perro por la carretera de Ledesma de Salamanca cuando fue requerido por agentes de la Policía Local, quienes debido al nerviosismo del acusado, le practicaron un cacheo, resultando que llevaba entre sus ropas una báscula de precisión y dos envoltorios que contenían 6’96 gr de cocaína con una riqueza del 78,88 % y 1420 euros.

El tribunal precisa que la cocaína estaba destinada a la venta a terceras personas y que el valor de la misma en el mercado ilícito es de 1710'54 euros.