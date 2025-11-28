Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Audiencia Provincial de Salamanca.

La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro

La sentencia, de conformidad, le impone tres años de prisión y más de 5.000 euros de multa. No ingresará a cambio de someterse a tratamiento y cumplir con el pago de la sanción y de las costas

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

La Audiencia Provincial ha declarado culpable a J.T.B., el hombre pillado con droga para trapichear mientras paseaba a su perro por el barrio de Pizarrales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha hecho pública este miércoles la sentencia, de conformidad.

El fallo de la sentencia le impone 3 años de prisión y el pago de una multa de 5.131 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 7 meses en caso de impago. Se acuerda además el comiso del dinero y de los materiales intervenidos, así como la destrucción de las sustancias incautadas, incluidas sus muestras. Todo ello con imposición al acusado de las costas de este juicio.

Asimismo, el tribunal acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta al acusado durante el plazo de 3 años, con obligación de no delinquir durante el plazo de la suspensión, suspensión que se condiciona además a que se someta a tratamiento de deshabituación en centro adecuado.

Declara la Audiencia en su relato de hechos probados que sobre las 00:30 horas del 20 de diciembre de 2024, J.T.B., sin antecedentes penales, se hallaba paseando al perro por la carretera de Ledesma de Salamanca cuando fue requerido por agentes de la Policía Local, quienes debido al nerviosismo del acusado, le practicaron un cacheo, resultando que llevaba entre sus ropas una báscula de precisión y dos envoltorios que contenían 6’96 gr de cocaína con una riqueza del 78,88 % y 1420 euros.

El tribunal precisa que la cocaína estaba destinada a la venta a terceras personas y que el valor de la misma en el mercado ilícito es de 1710'54 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  4. 4 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  5. 5 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  6. 6 Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor
  7. 7 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  8. 8 CyL amplía hasta el 2 de enero las restricciones ante las dermatosis nodular y permite ferias animales sin ganado bovino
  9. 9 La intrahistoria del nombre del Cristiano Ronaldo de Unionistas: «Con mi primer hijo su madre dijo...»
  10. 10 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro

La Audiencia condena al hombre pillado en Pizarrales con droga para trapichear mientras paseaba a su perro