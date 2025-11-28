Alianza de la Universidad y Proyecto Hombre en la lucha contra las adiciones Juan Manuel Corchado y Manuel Muiños han firmado un acuerdo que incluye la formación adaptada de personal y usuarios

Ángel Benito Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca ha suscrito un convenio con la Asociación Proyecto Hombre para reforzar la investigación, la formación y la atención a las personas con adicciones y en situación de vulnerabilidad en la provincia, así como en todo el país en los lugares donde está desplegado el colectivo. El acuerdo sitúa el conocimiento universitario al servicio de la sociedad y abre una vía estable de colaboración en prevención, tratamiento y reinserción.

La Universidad de Salamanca y Proyecto Hombre trabajarán juntas en áreas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la formación permanente del personal de ambas entidades. El convenio recoge el intercambio de conocimientos y la organización de actividades académicas y de divulgación centradas en la promoción social de la investigación sobre adicciones y su impacto económico y social.

El rector Juan Manuel Corchado subraya que el acuerdo permitirá ampliar capacidades, acompañar procesos de recuperación y ayudar a que quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad puedan reconstruir su futuro con apoyo, dignidad y conocimiento. La alianza prevé acciones formativas específicas para profesionales y voluntariado, así como posibles cursos y microcredenciales sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada al ámbito de las adicciones y la intervención social.

Corchado destaca que universidad y asociación dan «un primer paso» para abrir distintas líneas de colaboración, con especial peso de la formación, la investigación, el apoyo técnico y la innovación en modelos de rehabilitación más humanos y eficaces.

El objetivo es contribuir a la libertad, la recuperación y la reinserción de las personas que luchan contra una adicción, construyendo un modelo que combine rigor científico y acompañamiento cercano.

Para Manuel Muiños, presidente de Proyecto Hombre, la firma del convenio es un motivo de alegría y esperanza que permitirá reforzar las herramientas terapéuticas y abrir nuevas posibilidades en investigación y formación.

El responsable recuerda que los perfiles de consumo cambian, pero insiste en que el compromiso con las personas afectadas por las adicciones sigue siendo firme, y confía en que esta apuesta conjunta redundará en beneficio de toda la sociedad salmantina.

Muiños ha recordado que Proyecto Hombre está atendiendo en todo el país a 20.000 personas con problemas de adicciones, 3.000 más que el año anterior lo que justifica la necesidad de visibilizar un problema que se sigue 'normalizando y sufriendo en silencio'.