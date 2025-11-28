Una mujer condenada por intentar meter droga en la cárcel de Topas oculta en su vagina durante un vis a vis La Audiencia Provincial le impone un año y medio de prisión por intentar introducir cannabis, cocaína y heroína en el centro penitenciario

M. C. SALAMANCA Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una mujer pillada con droga en la vagina cuando pretendía acceder a un vis a vis en el centro penitenciario de Topas. La sentencia por conformidad ha sido hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La sentencia, por conformidad, declara a M.M.M.T. autora de un delito contra la salud pública, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de grave adicción al consumo de drogas y sustancias estupefacientes, a las penas de un año, seis meses y un día de prisión y al pago de una multa por importe de 322 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de privación de libertad, en caso de impago, y al pago de la mitad de las costas procesales causadas.

El tribunal decreta además en el fallo el comiso y la destrucción de la droga incautada, incluidas las muestras y precisa que, para el cumplimiento de la pena de prisión que se imponen en esta resolución, se declara de abono todo el tiempo que la acusada pudiera haber estado privada de libertad, provisionalmente, por esta causa.

Declara probado la sentencia que el pasado 9 de febrero de 2023, la acusada, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, con ocasión de una comunicación familiar en el penal de Topas, ocultó sustancia estupefaciente en el interior de su vagina, todo ello con la finalidad de introducirla en la prisión y comerciar con la misma en el interior de dicho centro.

Ante la sospecha de que la mujer tratara de introducir dicha sustancia al interior de la prisión se le realizó una prueba radiológica, siendo aislada, seguidamente, en una celda de observación dentro del módulo de enfermería, evitándose con ello el contacto con otros reclusos y su acceso al interior del centro.

Finalmente, tras mantenerse una conversación con ella para que entregara la sustancia que escondía en el interior de su cuerpo, la acusada acabó entregando un envoltorio de plástico, que contenía 34,44 gramos de resina de cannabis, cuyo valor en el mercado ilícito es de 72,75 euros al por mayor y de 231,78 euros por gramos. Asimismo, entregó otros diez envoltorios pequeños que contenían un total de 5,78 gramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito es de 203,55 euros al por mayor y de 355,81 euros por gramos; y un último envoltorio con 0,93 gramos de heroína, cuyo valor en el mercado ilícito es de 28,99 euros al por mayor, y de 55,77 euros por gramos.

Precisa el tribunal que M.M.M.T. sufre una fuerte adicción al consumo de drogas y sustancias estupefacientes que merma sensiblemente sus capacidades o facultades volitivas e intelectivas.