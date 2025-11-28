Conduce hasta el cuartel de la Policía Local para denunciar daños en su coche y acaba en el Juzgado por ir borracho 'como una cuba' El agente encargado de recoger a denuncia, no tardó en percibir claros síntomas de embriaguez. El propio conductor reconoció que «había bebido» un poco la noche anterior. Este viernes se celebra el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial

M. C. SALAMANCA Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Insólito episodio el vivido este miércoles en Salamanca, cuando un hombre que acudió a la Policía Local para presentar una denuncia por daños en su vehículo acabó él mismo denunciado por conducir bajo los efectos del alcohol. El Juzgado de Guardia acogerá este viernes el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, los hechos ocurrieron este miércoles, alrededor de las 10:34 horas, cuando J.E. llegó conduciendo su coche hasta la sede de la Policía Local. En la puerta se encontró con un agente y, con toda naturalidad, preguntó si podía estacionar dentro del aparcamiento oficial para entrar a denunciar los daños sufridos en su vehículo. El agente autorizó el acceso y el hombre aparcó sin incidentes.

Ya a las 11:00 horas, el ciudadano fue atendido en la sala de Atención al Público, donde comenzó a relatar los desperfectos en su automóvil. Sin embargo, el policía encargado de recoger la denuncia no tardó en percibir claros síntomas de embriaguez: olor a alcohol, habla pastosa y conductas incoherentes.

Ante la evidencia, se le sometió a la prueba de alcoholemia. El propio J.E. admitió que había bebido «un poco» la noche anterior, pero el etilómetro dejó claro que el consumo había sido más que notable: dio 1,17 miligramos por litro de alcohol en la primera prueba y 1,19 mg/l en la segunda, casi cinco veces más de lo permitido (0,25 mg/l).

Lo que había comenzado como una sencilla comparecencia para denunciar unos daños terminó de inmediato convertido en una denuncia por un presunto delito contra la seguridad vial, al haber conducido hasta las dependencias policiales en un estado incompatible con la conducción.

El vehículo quedó inmovilizado y el hombre fue informado de sus derechos, quedando a la espera de la correspondiente comparecencia en un juicio rápido por alcoholemia.