La reina Letizia en su última visita a la capital con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer. LAYA

La reina Letizia vuelve a Salamanca

El próximo miércoles 3 de diciembre participará en reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:02

La reina Letizia regresará a Salamanca el próximo miércoles 3 de diciembre, tal y como ha anunciado la Delegación del Gobierno de Castilla y León, para participar en la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.

Los actos tendrán lugar en el Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA) del Imserso en Salamanca, a las 11:30 horas, un evento al que su majestad no pudo acudir el pasado año.

La última vez que visitó a la capital fue el pasado 23 de septiembre, cuando acudió al CIC con motivo de las as actividades organizadas para conmemorar el Día Mundial de la Investigación del Cáncer.

