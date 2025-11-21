Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 21 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:00

Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello

La víctima, de 74 años y que iba acompañada por su marido, fue abordada en el portal el pasado mes de octubre. Tras ser localizados, los ladrones han sido detenidos y este jueves han ingresado en prisión

Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca

Ya está listo el jardín de hielo que, este año, como novedad, decorará los Jardines de Santo Domingo

Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas

Colisiones, atropellos y caídas de moto dispararon los avisos al 112 desde la madrugada. La jornada ha dejado golpes en Salamanca capital, Carbajosa y La Alberca

Las empresarias lanzan un mensaje claro: falta mano de obra y sobra papeleo

La presidenta de AESAL indica que la mujer es autónoma por convicción, especialmente desde la pandemia

La Joven Orquesta Ciudad de Salamanca abre temporada con un homenaje a Mozart y Rimski-Korsakov

El concierto está programado para el domingo, 23 de noviembre, a las 19 horas en el CAEM y contará con la participación como solista del trompista Olaf Jiménez

Los viajeros extranjeros, la clave de un octubre sin precedentes en el turismo

Los visitantes que se alojaron en hoteles crecen un 7,5% y las pernoctaciones se elevan un 2,55%

Arranca la renovación integral de la calle Villares en Carbajosa de la Sagrada, que da acceso principal a la zona deportiva

La actuación supone una inversión de 119.000 euros

Doñinos aprueba una subida «obligada» del 37,6% en la tasa de basuras para cumplir con la nueva normativa

La medida ha sido aprobada con siete votos a favor y una abstención

Lo más barato, el tostón

Navidad de récord en la cesta de la compra ganadera, salvo en ese producto

'Corre con tu médico: juntos por la salud y el deporte', el 6 de diciembre

La carrera del Colegio Oficial de Médicos celebra su séptima edición

Diez años de la San Silvestre Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca

La décima edición de la prueba se celebrará el sábado, 29 de noviembre

Reconocimiento nacional a Benjamín Crespo por la modernización de la Cámara de Salamanca

Cámara España le distingue con la Medalla de Oro de la Orden por su trayectoria, compromiso y dedicación

Activado el plan contra el frío para las carreteras salmantinas con 29 quitanieves y 14 estaciones

La subdelegada de Gobierno ha recordado este viernes a los ayuntamientos de los 362 municipios que conforman la provincia que «sean previsores» y hagan acopio de sal para afrontar nevadas

La Facultad de Filología pone el nombre de Carmen Martín Gaite a un espacio presidido por ella: «Tenía la mirada de Pablo Picasso»

El Aula Minor del aulario de 'Anayita' homenajea a la autora tomando su nombre y exhibiendo su rostro en un cuadro del artista Miguel Elías

La 2ª Expo Toy Market llega al Centro Comercial El Tormes

Tras el éxito de la primera edición, este viaje a la infancia y a la pasión por el coleccionismo crece y se extiende ahora a dos días

