Las empresarias lanzan un mensaje claro: falta mano de obra y sobra papeleo La presidenta de AESAL indica que la mujer es autónoma por convicción, especialmente desde la pandemia

El perfil de la mujer empresaria en Salamanca es el de una emprendedora autónoma, especialmente desde la pandemia, según ha señalado este viernes Elena Borrego, presidenta de la Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL), justo antes del encuentro «Impulso femenino, conectando empresa y ciudad», celebrado en la Torre de los Anaya con la participación del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y la concejala de Igualdad, Miryam Rodríguez.

Esta condición de trabajadoras por cuenta propia no perjudica a las empresarias, que han optado por darse de alta como autónomas fundamentalmente desde la pandemia, «cuando cerraron muchos comercios». «Tener tu propio negocio, tu propia actividad, siempre te permite coordinarte mejor, aunque tengas que echar horas como les ocurre a todos los autónomos».

Las dificultades de la mujer autónoma no difieren de las del hombre. Borrego identifica como principales frenos el exceso de burocracia y, especialmente, la falta de mano de obra por el déficit de conductores de camión y autobús, además de perfiles profesionales como fontaneros o electricistas.

Precisamente el empleo ha sido uno de los temas centrales tratados en el encuentro protagonizado por AESAL, que cumple 25 años.

Carbayo recordó que este es un momento importante desde el punto de vista económico, con el crecimiento del empleo y de la población de Salamanca y su comarca.

Por ello instó a las empresarias a participar en iniciativas municipales como las bonificaciones para el establecimiento de nuevos negocios o su ampliación, así como las que buscan dinamizar el comercio o facilitar la contratación mediante avales.

«Necesitamos actividad económica en la ciudad y que las mujeres sean líderes», ha subrayado Carbayo. El alcalde también ha mostrado como prioridad que las mujeres ocupen puestos de alta dirección.