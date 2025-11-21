Diez años de San Silvestre Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca La décima edición de la prueba se celebrará el sábado 29 de noviembre

El sábado 29 de noviembre se celebrará la decima edición de la San Silvestre Universitaria, organizada por la Universidad Pontificia de Salamanca, manteniendo su lema: 'Corremos por la Educación'.

Este viernes ha tenido lugar su presentación en la sede central, con María H. Benavente, vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes al frente, destacando «el deporte como valor educativo, herramienta de inclusión y de hábitos de vida saludables».

La jornada ese día comenzará a las 16:00 horas con las carreras para las categorías inferiores y a las 16:30 se dará la salida a la marcha popular. A las 17:00 comenzará la prueba absoluta, con un recorrido de 6,7 kilómetros (con una meta volante al paso por la sede central). Las inscripciones ya están abiertas (7 euros las carreras infantiles y 10 la marcha la absoluta) y se pueden realizar hasta el 27 de noviembre de dos maneras: online, en la página web de orycronsport.com, y de forma presencial en el Servicio de Deportes de la Universidad Pontificia de Salamanca, ubicado en la segunda planta del Edificio Multiusos del Campus Champagnat y en la Sede Central de la Universidad Pontificia de Salamanca junto a la entrada ubicada en la C/ de la Compañía, 5.

En esta ocasión, la cantidad que se recaude de las inscripciones se aportará a Cáritas para ayudar a la función de su Centro de Día Ranquines.

Alberto Rodríguez Cayetano, director del Servicio de Deportes de la UPSA, ha destacado los objetivos de la San Silvestre Universitaria: «Reafirma el compromiso de la Universidad Pontificia de Salamanca con la sociedad, mucho más allá de su labor por la excelencia académica: formar personas plenas a través del deporte. Cada edición es una oportunidad de unir a la comunidad universitaria y a la ciudad de Salamanca».

Almudena Parres, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Jesús María Ortiz, diputado de Deportes, y Adrián Rodríguez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés han destacado también la importancia de la prueba y han animado a todos los salmantinos a participar.