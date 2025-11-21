Reconocimiento nacional a Benjamín Crespo por la modernización de la Cámara de Salamanca Cámara España le distingue con la Medalla de Oro de la Orden por su trayectoria, compromiso y dedicación

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca celebra la concesión de la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España a Benjamín Crespo, quien presidió la institución salmantina entre 2016 y 2025, en reconocimiento a su destacada contribución al tejido empresarial y al conjunto del sistema cameral.

La Medalla de Oro es la máxima distinción que otorga la Cámara de España a quienes han prestado servicios relevantes a la economía española. En el caso de Crespo, el reconocimiento pone de relieve una trayectoria marcada por el compromiso, la dedicación y una firme apuesta por fortalecer el papel de la Cámara de Salamanca en la vida económica de la provincia.

Durante su presidencia, Benjamín Crespo impulsó un profundo proceso de reforma, recuperación y modernización, devolviendo a la institución su estabilidad financiera y reforzando su prestigio entre el empresariado salmantino.

Asimismo, amplió la oferta de servicios con programas orientados a la digitalización, el emprendimiento y la formación de jóvenes, profesionales y autónomos.

Entre sus iniciativas más relevantes destaca la creación de la Cátedra de Innovación Empresarial «Escuela de Salamanca», realizada en colaboración con la Universidad de Salamanca y Unicaja Banco, que se ha consolidado como un espacio de referencia para el análisis y el debate económico.

En el ámbito empresarial, Crespo dirige desde 1992 la empresa familiar Agrupesca, especializada en la distribución y comercialización de pescado fresco y marisco, y consolidada como un referente en su sector por su volumen de distribución y su trayectoria.

A este reconocimiento nacional se suma la decisión del Pleno de la Cámara de Comercio de Salamanca de conceder a Benjamín Crespo la Medalla al Mérito de la institución, distinción que pone en valor su trayectoria, su dedicación y su labor al frente de la Cámara entre 2016 y 2025.

Con esta concesión, los miembros del Pleno han querido expresar su gratitud por su liderazgo, su compromiso y su papel decisivo en la modernización y fortalecimiento de la institución.

La Cámara de Comercio de Salamanca expresa su satisfacción por estos reconocimientos, que destacan una etapa clave para la institución y honran la dedicación de Benjamín Crespo al desarrollo económico y empresarial de la provincia.