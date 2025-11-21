La Joven Orquesta Ciudad de Salamanca abre temporada con un homenaje a Mozart y Rimski-Korsakov El concierto está programado para el domingo, 23 de noviembre, a las 19 horas en el CAEM y contará con la participación como solista del trompista Olaf Jiménez

Después de veinticinco años de andadura, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca puede presumir de ser uno de los grandes referentes culturales de la ciudad y uno de sus valores más firmes en la difusión de la música y en el apoyo a los jóvenes intérpretes. Con una plantilla consolidada pero también renovada (la joven contrabajista Victoria Hernández, de 11 años, incorporada este año es un ejemplo), la agrupación viene trabajando desde el arranque del curso en la producción de un nuevo programa musical que presentará este domingo, 23 de noviembre, a las 19:00 horas en el CAEM dentro del primer concierto de la nueva temporada.

Bajo la batuta de su director habitual, el valenciano Andrés Ramos Navarro, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca afronta esta nueva temporada con un concierto inicial atractivo y dirigido a todos los gustos. No en vano, se presentará el concierto número 3 para trompa de Mozart, uno de los más representativos del compositor austriaco, que contará con la colaboración especial, en calidad de solista, del trompista abulense Olaf Jiménez, quien reconoce afrontar este reto con gran ilusión y compromiso. «Estoy encantado de estar en Salamanca y participar en esta apertura de temporada de la Joven Orquesta, pues para mí resulta muy especial trabajar con estos alumnos», subraya Jiménez, para quien la obra elegida logrará enganchar al público asistente, «ya que es muy fresca y fácil de escuchar», apostilla.

Junto a Mozart, el programa incluye también a otro de los clásicos de la música de finales del siglo XIX, con su estilo nacionalista, como es Rimski-Korsakov, un compositor ruso que traspasó fronteras y que estuvo ligado a España, no en vano visitó Cádiz, que le sirvió para componer una de sus obras más importantes, «Capricho español», pieza que este domingo sonará en el CAEM de la mano de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. «Es un concierto para no perderse», subraya el gerente de la agrupación, Víctor Moro, quien recuerda algunos nombres vinculados a la Joven Orquesta en estos 25 años de trayectoria, entre los que figuran Clara Montes, el Consorcio, Estrella Morente o José Mercé. Pero también compositores como Víctor Reyes, Gorka Hermoso o Jesé María García Laborda, y directores como Colomina, García Vidal o Sergio Manuel García, entre otros.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca se ha convertido para la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes en uno de los proyectos «más especiales» y a los que trata con «más cariño», en palabras del concejal de Cultura, Ángel Fernández, consciente de que en su seno han surgido músicos muy talentosos y profesores muy implicados. «Por eso, seguiremos apostando por esta agrupación, pues la cultura es una de las señas de identidad de Salamanca y todos los esfuerzos que hagamos siempre serán muy positivos», concluye.