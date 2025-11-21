Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello La víctima, de 74 años y que iba acompañada por su marido, fue abordada en el portal el pasado mes de octubre. Tras ser localizados, los ladrones han sido detenidos y este jueves han ingresado en prisión

Dos hombres, E.D.N.A. y M.B., han ingresado en prisión provisional tras ser detenidos por el violento asalto a una septuagenaria en el barrio de Pizarrales. Los hechos tuvieron lugarel pasado mes de octubre, a plena luz del día, cuando la víctima, que iba acompañada por su marido, fue seguida desde un supermercado hasta su casa, donde uno de ellos la abordó y la arrastró varios metros hasta conseguir arrancarle las cadenas que llevaba al cuello.

Según ha podido saber LA GACETA, los hechos se produjeron el pasado 3 de octubre, sobre las 13:30 horas, cuando la mujer, de 74 años de edad, acudió con su marido a un supermercado del barrio. Tras hacer la compra, ambos regresaron caminando hacia su domicilio, sin percatarse de que estaban siendo seguido por los dos individuos, que habían fijado su atención en las joyas que portaba la víctima.

Al llegar al portal, en un momento de gran violencia, E.D.N.A. se abalanzó sobre la mujer, la agarró del cuello y trató de arrancarle las cadenas de oro que llevaba puestas. La víctima cayó al suelo mientras el agresor tiraba de las joyas con fuerza hasta conseguir arrancárselas, huyendo inmediatamente después. El ataque dejó a la mujer aturdida, dolorida y con lesiones derivadas tanto del tirón como de la caída y los golpes sufridos durante el arrastre.

La investigación policial ha permitido identificarles a ambos y en las últimas horas han sido detenidos. E.D.N.A. fue reconocido por la víctima, pero además en las grabaciones de las cámaras de vigilancia próximas al lugar de los hechos, en las que se aprecia la presencia de ambos varones durante el asalto.

Ese mismo día por la tarde, según fuentes próximas al caso, M.B. vendió una de las cadenas sustraídas, operación que ha contribuido a reforzar la imputación por delito de robo con violencia. Aunque el segundo detenido no participó físicamente en el ataque, las imágenes confirman que se encontraba en el lugar y formaba parte del plan.

Los dos acusados han sido detenidos en las últimas horas y trasladados a dependencias policiales, desde donde han pasado al Juzgado de Guardia. La autoridad judicial ha acordado el ingreso en centro penitenciario de ambos atendiendo a la extrema violencia del asalto, la vulnerabilidad de la víctima y el riesgo de reiteración delictiva, tal y como había solicitado la Fiscalía.