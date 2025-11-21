Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca Ya está listo el jardín de hielo que este año, como novedad, decorará los Jardines de Santo Domingo

Piezas decorativas en los Jardines de Santo Domingo donde formarán parte de un jardín de hielo.

Salamanca continúa adentrándose en la magia de la Navidad a través de jardines de hielo y estalactitas.

La profusa decoración de este año se extiende a los Jardines de Santo Domingo, donde ya está listo un jardín de hielo con osos polares, ciervos, pingüinos y árboles que se encenderán el próximo jueves 27 de noviembre junto al resto de elementos navideños de la ciudad.

Esta es una de las novedades de este año junto con la recreación de un cielo de estalactitas en el rondín de las Edades del Hombre que se instala este viernes. Un recorrido helado que llega hasta la puerta del Huerto de Calixto y Melibea, que este año albergará un renovado jardín mágico, aún por montar.

«El cielo de los sueños» será el espectáculo de luz, sonio y videomapping que adorne el Patio Chico, parque navideño que se completará con un Mercado de Navidad en la plaza de Anaya.

Como novedad, este año también adornarán las calles salmantinas tres grandes elefantes luminosos que ya se ubican en la plaza de la Libertad y en el Parque de Colón.

Belenes, cabalgatas y espectáculos musicales completarán el programa «Salamanca es Navidad» en el que de nuevo destaca el gran abeto ya instalado en la Plaza Mayor de 23 metros de altura.

Cabe recordar que el pistoletazo de salida de la magia navideña será el próximo 27 de noviembre a las 18:30 horas cuando se inaugure el encendido en un acto que se desarrollará en la Plaza Mayor con la interpretación de villancicos por parte de las agrupaciones del Coro Ciudad de Salamanca y la Escuela Municipal de Música y Danza.

