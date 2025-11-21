'Corre con tu médico: juntos por la salud y el deporte', el 6 de diciembre La carrera del Colegio Oficial de Médicos celebra su séptima edición

Este viernes se ha celebrado la presentación de la Carrera Popular 'Corre con tu médico: juntos por la salud y el deporte', que vivirá su séptima edición el sábado 6 de diciembre. Un año más, con la organización apostando por la solidaridad, ya que la cantidad recaudada por las inscripciones irá destinada al Centro de Acogida Padre Damián de Cáritas y al Centro Materno Infantil Ave María.

A las 10:30 de ese 6 de diciembre se dará la salida, con un recorrido de 9,5 kilómetros por la ciudad. El precio de la inscripción es de 6 euros (9 a partir del 29 de noviembre) y la misma puede realizarse en la página web de orycronsport.com y de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de Médicos, en la calle Bientocadas, 7.

Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio Oficial de Médicos, ha hablado sobre la prueba: «Es la oficial a nivel nacional de los colegios de médicos, porque fue la primera en ponerse en marcha. Pretendemos que los ciudadanos sepan que su salud depende mucho del ejercicio físico que realicen a lo largo de su vida, y los médicos queremos dar ejemplo corriendo junto a los ciudadanos, porque si hacen ejercicio regularmente van a tener menos problemas».

Por su parte, Jesús María Ortiz, diputado de Deportes, dio la enhorabuena al Colegio Oficial de Médicos por mantener la prueba ya durante siete años, mientras que Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo, auguró «una magnífica inscripción, no sólo por los médicos que vienen de todo el país, sino por sus grandes premios y el recorrido extraordinario por la zona monumental, que además es muy cómodo y familiar».