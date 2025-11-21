Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas Colisiones, atropellos y caídas de moto dispararon los avisos al 112 desde la madrugada. La jornada ha dejado golpes en Salamanca capital, Carbajosa y La Alberca

M. C. Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:51

Ocho heridos y seis accidentes en apenas quince horas. La jornada de este viernes ha dejado un reguero de avisos al 112 tanto en Salamanca capital como en varios puntos de la provincia, con motoristas, peatones y conductores atendidos por los servicios policiales y sanitarios tras una sucesión de accidentes de tráfico que no dio tregua desde la madrugada.

El primer aviso al servicio de emergencias se registró a las 01:44 horas, cuando un turismo y una moto colisionaron en la carretera de Ledesma, en el barrio de Pizarrales. El motorista, un varón de 31 años de edad, fue trasladado al Hospital de Salamanca. Su estado no parecía revestir gravedad.

Ya por la mañana, a las 08:18 horas, el conductor de un patinete eléctrico atropelló a una joven de 26 años de edad en la carretera de Navahonda, en el término de Carbajosa, lo que obligó a movilizar una ambulancia hasta el lugar. Agentes de la Policía Local del municipio también se desplazaron hasta allí.

Minutos después, a las 08:55, otra colisión por alcance entre dos turismos dejó herida leve a una mujer de 41 años en la avenida Juan de Austria de Salamanca. El 112 dio aviso también del accidente a Policía Local, Policía Nacional y Sacyl.

La cadena de accidentes continuó a media mañana. A las 11:58 horas, un turismo atropelló a tres personas -un varón de 77 años y dos mujeres de 61 y 75- en la calle Luciano Barcala de La Alberca, que fueron trasladados al centro de salud de la localidad tras recibir las primeras atenciones en el lugar.

A las 13:07 horas, un turismo y una furgoneta colisionaron en la rotonda de la SA-20 en Carbajosa, quedando herido un varón de unos 35 años que presentaba latigazo cervical.

Finalmente, a las 16:05 horas, se sumó un sexto accidente, una caída de moto también en la rotonda de la SA-20, donde un motorista de 33 años de edad sufrió lesiones en la pierna y la cadera.

Un viernes especialmente accidentado que, en apenas quince horas, acumuló seis accidentes de tráfico y ocho personas heridas de diversa consideración, según los datos aportados por el servicio de emergencias.