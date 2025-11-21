La Facultad de Filología pone el nombre de Carmen Martín Gaite a un espacio presidido por ella: «Tenía la mirada de Pablo Picasso» El Aula Minor del aulario de 'Anayita' homenajea a la autora tomando su nombre y exhibiendo su rostro en un cuadro del artista Miguel Elías

María Regadera Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La Facultad de Filología ha acogido este viernes su homenaje personal a la escritora Carmen Martín Gaite en el marco del centenario de su nacimiento. El Aula Minor del aulario de Juan del Enzina lleva desde hoy su nombre, un espacio en el que las nuevas generaciones podrán contagiarse del espíritu incansable de la célebre figura salmantina, que presidirá cada clase desde una de las paredes del aula en forma de retrato. Su autor, Miguel Elías, se ha mostrado completamente emocionado al hablar de aquellos momentos que compartió con Gaite, de su simpatía y su carácter cercano. Ha hablado con admiración de su pasión por la literatura y sus ansías de conocimiento, pero en especial ha recordado su mirada, una «mirada de cariño» que nunca olvidará, según ha destacado el artista.

«Cuando uno hace un retrato, si conoce a la persona cambia mucho el resultado. El retrato adquiere vida», ha explicado. El artista ha contado que estuvo en tres ocasiones con Carmen Martín Gaite en diferentes etapas de su vida: cuando era estudiante y a lo largo de su vida adulta.

«El trato de ella era siempre cariñoso y exquisito. Pero lo que más me impresionó de esa primera vez que la vi fue la mirada», ha explicado. El autor ha desvelado que la escritora cogía confianza muy rápido con las personas y, acto seguido, agarraba a la persona del brazo, algo «muy característico de ella».

A pesar de todas esas peculiaridades que hacían a la salmantina tan suya, el artista se queda con su «mirada penetrante», una mezcla entre inquietud y calma. «Yo siempre le decía que tenía la mirada de Pablo Picasso y ella siempre se reía», manifestó.

Durante el acto, han intervenido también Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca; Manuel González de la Aleja, decano de la facultad de Filología y Esther del Brío, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad y Senadora.

Durante su intervención, Juan Manuel Corchado ha subrayado que las instituciones educativas tienen la doble responsabilidad de «preservar el conocimiento y alimentar la sensibilidad cultural de su comunidad» y ha agradecido a Caja Rural y a Miguel Elías su contribución para que, «la memoria de Martín Gaite permanezca viva, cercana y accesible, recordándonos que la Universidad de Salamanca no solo custodia conocimiento, sino que también celebra a quienes lo han engrandecido».

