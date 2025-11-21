La 2ª Expo Toy Market llega al Centro Comercial El Tormes Tras el éxito de la primera edición, este viaje a la infancia y a la pasión por el coleccionismo crece y se extiende ahora a dos días

La Gaceta Viernes, 21 de noviembre 2025

El Centro Comercial El Tormes celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre, viernes y sábado respectivamente, de 10:00 a 22:00 horas, la 2ª Expo Toy Market, una cita dedicada al coleccionismo, la cultura pop y los juguetes que han marcado a varias generaciones.

En su primera edición, celebrada el pasado mes de marzo, la Expo Toy Market registró más de 25.000 visitas en un solo día, una increíble acogida del público salmantino que ha llevado a ampliar ahora el evento a dos días completos.

A lo largo de estos dos días, los visitantes podrán recorrer diferentes expositores especializados y encontrar coches a escala, vinilos, figuras de acción, juguetes vintage, camisetas y productos inspirados en el universo del anime y el manga, figuras clásicas de los 70, 80 y 90, juguetes de primeras marcas como Playmobil, Funkos y Lego de colección, figuras de diseño exclusivo impresas en 3D y un amplio abanico de piezas pensadas tanto para coleccionistas como para el público general.

La 2ª Expo Toy Market se consolida, así, como un punto de encuentro para quienes desean reencontrarse con los juguetes y personajes que formaron parte de su infancia, descubrir piezas singulares o simplemente disfrutar de un plan distinto en familia, en un entorno que combina ocio, compras y experiencias.