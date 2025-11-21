Arranca la renovación integral de la calle Villares en Carbajosa de la Sagrada, que da acceso principal a la zona deportiva La actuación supone una inversión de 119.000 euros

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha la adecuación del pavimento en la calle Villares, un enclave estratégico del municipio por tratarse del principal acceso a las instalaciones deportivas municipales, muy frecuentadas por los vecinos.

El proyecto actuará en el tramo comprendido entre la calle Pelabravo y el centro municipal de educación preescolar. Cuenta con un presupuesto de 119.939 euros, financiado a través de los Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León, y contempla un plazo de ejecución de tres meses.

«El objetivo es ofrecer una imagen renovada de la calle Villares de la mayor calidad posible y que quede integrada en el entorno del Parque de Ciudad de los Niños y la zona de los centros educativos», ha señalado el concejal de Obras Públicas, Ángel Manso.

En este sentido, la intervención incluye la sustitución del pavimento deteriorado por adoquinado prefabricado de hormigón, una solución más resistente y duradera para una zona con gran tránsito. Junto a esta actuación principal, se crearán nuevas zonas ajardinadas que renovarán por completo la imagen de la calle. También se mejorarán las aceras y áreas peatonales para garantizar la accesibilidad y un tránsito seguro hacia las instalaciones deportivas, con aceras más amplias y adaptadas.

De este modo, el Consistorio refuerza así su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos del municipio. A estas labores en la calle Villares se suman otras intervenciones recientes, como la renovación de la iluminación del Justo Sánchez Paraíso y el acondicionamiento del campo de fútbol, actuaciones que contribuyen a modernizar y poner en valor el conjunto de las instalaciones deportivas de Carbajosa.