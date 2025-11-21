Doñinos aprueba una subida «obligada» del 37,6 % en la tasa de basuras para cumplir con la nueva normativa La medida ha sido aprobada con siete votos a favor y una abstención

EÑE / Francisco Martín Doñinos de Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:02

La modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa de basuras centró el debate del pleno extraordinario en el Consistorio de Doñinos de Salamanca, que comenzó con la comunicación de que los concejales de Ciudadanos pasan a formar parte del grupo no adscrito. En este sentido, la actualización de la tasa implica un incremento medio del 37,6 % a todos los contribuyentes. La medida, defendida por el equipo de Gobierno como «obligada» por la normativa y por el equilibrio económico del servicio, salió adelante con siete votos a favor y una abstención.

De este modo, la actualización de tarifas afecta a viviendas, comercios, industrias, hostelería y centros educativos. En el caso de las viviendas, la cuota semestral pasará de 38 euros a 52,29 euros, lo que el alcalde, Agustín Rodríguez, tradujo como un incremento mensual de «unos 2,70 euros por vivienda». En el ámbito comercial, los locales de alimentación de hasta 100 metros cuadrados pasan de 50 euros a 68,80 euros, mientras que los establecimientos de más de 150 metros cuadrados incrementan la cuota de 120 euros a 165,12. Los bares sin restaurante suben de 50 a 68,80 euros, y los bares con restaurante, de 98 a 134,85 euros. La industria también experimenta incrementos relevantes, con tarifas que alcanzan los 275,20 euros en instalaciones con contenedores exclusivos.

Según explicó Agustín Rodríguez, la revisión se hace necesaria para cumplir con la ley, que obliga a que el servicio deje de ser deficitario. «El servicio no puede ser deficitario y hay que repercutirlo íntegramente al vecino», señaló el regidor.

Asimismo, Rodríguez recordó que el estudio económico incorpora previsiones de crecimiento poblacional, el encarecimiento de la gestión de residuos y la futura implantación del contenedor orgánico. «Antes teníamos un déficit de 6.281 euros. Para mantener el equilibrio nos hemos visto obligados a subir ese tanto por ciento», afirmó.

Desde la oposición, el concejal no adscrito, Manuel Hernández, respaldó la medida, aunque advirtió de que se trata de una subida «importante». Además, recordó que en 2023 ya se aprobó un incremento que «evita que ahora fuera mucho más elevada», puntualizó.

Aprobada la cuenta general de 2024

Por otro lado, la corporación también aprobó la cuenta general de 2024, con 6 votos a favor (PP, PSOE y Vox) y 3 en contra de los concejales no adscritos. El documento refleja 3.094.805 euros en ingresos, 2.348.509 en gastos, un superávit de 746.296 euros, un endeudamiento de 125.000 euros y una tesorería disponible de 460.442 euros. Además, los informes técnicos acreditan estabilidad presupuestaria y capacidad de financiación positiva.

Pagos del proyecto DUS 5000

El pleno abordó también los pagos vinculados al proyecto de renovación de luminarias financiado a través del programa DUS 5000. La corporación aprobó dos pagos, por 112.276 euros y 182.569 euros, ambas validadas por el director de obras. Por otro lado, la secretaría propuso delegar en el alcalde la autorización de las certificaciones restantes para agilizar los trámites, propuesta que obtuvo unanimidad, ya que el plazo terminar el 30 de noviembre.