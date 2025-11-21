Los viajeros extranjeros, la clave de un octubre sin precedentes en el turismo Los visitantes que se alojaron en hoteles crecen un 7,5 % y las pernoctaciones se elevan un 2,55 %

Carlos Rincón Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:37

El mejor en viajeros y en pernoctaciones desde que existen datos tanto en la provincia como en la capital del Tormes. El pasado octubre no tiene precedentes y la principal razón es la llegada de, cada vez más, visitantes de otros países, mientras que al turismo español le cuesta crecer.

Fueron una media de 3.270 los viajeros que se alojaron diariamente en los hoteles de la provincia, 227 más que en el mismo periodo del año anterior. Conforme a los datos de Coyuntura Turística Hotelera que el INE ha publicado este viernes, fueron un total de 101.395, un 7,46 % más que en octubre de 2024. Un cifra nunca alcanzada en este mes hasta el momento y solo equiparable a los agostos de ejercicios pasados.

Los 40.536 extranjeros que llegaron superaron incluso a los de septiembre. Esta cifra, que supone un incremento anual del 17,21 %, solo ha sido superada en cuatro ocasiones anteriores: en los agostos de 2023, 2024 y 2025, así como en julio de este año. Por el contrario, visitaron la provincia menos españoles (60.859) que en los octubres de siete años anteriores, aunque sí fueron un 1,81 % más que en 2024.

El aumento de las pernoctaciones no fue, sin embargo, tan pronunciado. Se contabilizaron 176.797, un 2,55 % más que en doce meses antes. De hecho, las noches que los viajeros españoles pasaron en los hoteles de la provincia (119.218) fueron un 2,57% menos que en octubre de 2024. Ese descenso lo compensaron los extranjeros que, con 57.579, elevaron un 15,07 % los datos del año anterior alcanzando la cifra más alta para este periodo del año.

Los buenos datos de los últimos cuatro meses hacen que, en los diez primeros meses del año, la provincia haya sumado más visitantes (915.217) que en el mismo periodo de cualquier año anterior, un 5,7 % más que en 2024. No ocurre igual con las pernoctaciones (1.544.052), que, aunque son un 2,35 % más que en 2024, son menos que entre enero y octubre de 2019.

En la capital de Salamanca

En la capital también fue un octubre de récord pero solo de visitantes (68.209), aunque no de pernoctaciones (110.260), ya que fueron más numerosas en este mes de 2023. A la ciudad del Tormes, llegaron el pasado mes un 5,82 % más de visitantes que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La cifra de viajeros extranjeros que llegan a la ciudad (30.196) se acerca cada vez más a la de los visitantes españoles (38013).

