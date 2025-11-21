Lo más barato, el tostón

S.M. SALAMANCA Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

La Navidad se acerca y los productos ganadero de consumo habitual en estas fechas están en máximos históricos, con la excepción del tostón. Ahora el mayor impulso en precios es el del ganado ovino, especialmente corderos y lechazos de más peso. La situación es de escasez de oferta y de alta demanda, tanto por la proximidad de la Navidad como por el Ramadán, que comienza a mediados de febrero, por lo que existe la necesidad de llenar cebaderos.

Los lechazos más pequeños son los que ahora ven frenado su precio por la entrada de ejemplares de este tipo desde otros países, sobre todo Francia e Italia. No obstante, el precio de los de entre 11,01/13 kilos es de 8 euros el kilo, el máximo histórico, con un incremento en origen desde enero de en torno al 21 %. El anterior tope, los 7,40 a los que se vendieron las pasadas navidades. Aunque es habitual en estas fechas la entrada de lechazos de otros países, en los últimos años siempre ha subido su precio desde mediados de noviembre hasta Nochebuena, con la excepción de 2023, cuando repitió el precio del lechazo pequeño y bajó 0,05 el de 13,01-15 kilos. Al precio actual de Lonja, un lechazo de 13 kilos sale de la granja previo pago de 104 euros, a lo que hasta la llegada al consumidor suma incrementos (matadero, luz, transporte...). Su precio empezó a subir en marzo. En cuanto a los corderos, muy demandados, y en máximos históricos, empezó el año con los de entre 23,01 y 25,49 kilos en un precio de 4,79 y un mínimo en agosto, de 4,15. Ahora, a 5,35, está en récord y en claro ascenso.

La ternera sufrió el parón en precios una vez que se confirmaron los primeros casos de dermatosis en Cataluña, pero su precio en origen ha subido en torno a un 20 % desde enero. Al igual que ocurre con el ganado ovino, lo habitual es que desde esta fecha a Nochebuena suba de precio, aunque se mantuvo estable en 2020, año del covid, y 2024.

En el caso de la ternera de hasta 270 kilos, de primera, comenzó el año a 6,29 euros/kilo canal. Inició la escalada en julio de 2024 y este pasado lunes la Lonja de Salamanca repitió su precio en 7,54. Hay demanda y va en aumento por la cercanía de la Navidad. En lonjas celebradas posteriores a la de Salamanca, como la de Binéfar, subió el precio.

La cara «b» de la Navidad está en el tostón, con caída de en torno al 25 % de su precio en origen desde enero. Desde 2022, su precio a mediados de noviembre siempre fue superior al actual. Subió en Lonja de Salamanca celebrada el lunes, desde los 38 a los 41 euros y su precio va en relación a la situación del blanco. No, obstante, y según aseguraron operadores, se prevé que a partir de este momento se mantenga en la subida de precios.