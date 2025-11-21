Activado el plan contra el frío para las carreteras salmantinas con 29 quitanieves y 14 estaciones La subdelegada de Gobierno ha recordado este viernes a los ayuntamientos de los 362 municipios que conforman la provincia que «sean previsores» y hagan acopio de sal para afrontar nevadas

María Regadera Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:51 Comenta Compartir

Con la llegada del frío, garantizar la seguridad en las carreteras se convierte en una prioridad. El Plan de Vialidad Invernal en la provincia de Salamanca mantiene los medios materiales con 29 máquinas quitanieves y 14 estaciones meteorológicas, según datos aportados por la subdelegada de Gobierno en Salamanca, Rosa López. Además, se dispone de una capacidad de almacenamiento superior a las 2.500 toneladas de fundentes (cloruro sódico) y 488.000 litros de salmuera, que se produce en siete plantas distribuidas por toda la provincia.

Por su parte, pidió a los ayuntamientos de los 362 municipios que conforman la provincia que «sean previsores» y hagan acopio de sal para afrontar nevadas, dado que se trata de un producto fácil de almacenar y no perecedero, ya que los medios materiales que se contemplan en el plan provincial están reservados al mantenimiento de la vialidad en la red de carreteras del Estado. «Cuando llegan las situaciones adversas es muy complicado actuar en ese momento si no han sido previsores», aseguró López.

Del mismo modo, recordó a los ciudadanos que, en caso de alerta por fenómenos meteorológicos adversos como fuertes nevadas, opte por evitar desplazamientos innecesarios para evitar riesgos. «Queremos que el tráfico en las carreteras sea lo mejor posible y lo menos traumático para los ciudadanos», destacó. Además, recordó que «las zonas más problemáticas en caso de nieve son las que están en las zonas cercanas a los límites de la provincia», explicó.

López destacó también la importancia de la coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado en el desarrollo de funciones dirigidas a asegurar la vialidad en la Red de Carreteras del Estado, en caso de ocurrencia de nevadas y otros fenómenos meteorológicos extremos que puedan acentuar los efectos negativos de las mismas sobre la citada Red.

Medios disponibles

Los medios disponibles para la campaña de vialidad invernal 2024-2025 en Salamanca son:

• Sector SA-1

- 12 vehículos quitanieves con GPS y dotados con hoja para la retirada y despeje de la nieve de la calzada y esparcidor de fundentes sobre la misma para evitar la formación de hielo. De ellos, 10 se encuentran localizados en el centro de conservación de Salamanca y 2 en Ciudad Rodrigo.

- Dicho sector dispone de una capacidad total para almacenaje de fundentes (cloruro sódico) de 1.005 toneladas de sal, distribuidos por acopios en 8 naves: 960 toneladas en Salamanca, 30 toneladas en La Fuente de San Esteban y 15 toneladas en Ciudad Rodrigo; y 5 silos de 100 toneladas dispuestos a lo largo de la autovía A-62 en los puntos kilométricos 269 (Robliza de Cojos), 293,2 (La Fuente de San Esteban), 326,500 (Ciudad Rodrigo) , en la A-66 en el punto kilométrico 322 (Topas) y en la carretera N-620, punto kilométrico 340,718 (Enlace de Espeja).

- Cuenta, de igual modo, con tres plantas de salmuera, que tienen una capacidad total de almacenaje de 148.000 litros, de los que 100.000 se almacenan en el centro de conservación de Salamanca.

• Sector SA-3

- 17 vehículos quitanieves con GPS y dotados con hoja para retirada de la nieve y esparcidor de fundentes, que se encuentran en el Centro de Conservación de Pedrosillo el Ralo y Guijuelo.

- La capacidad de almacenaje de fundentes para este sector es de 1.500 toneladas de sal, distribuidas en 2 naves que acogen 800 toneladas y que está situada en el enlace de Pedrosillo el Ralo (p.k 255 de la A-62) y 700 toneladas y que está situada en el enlace de Guijuelo (p.k. 387,0 de la A-66) y 6 silos de fundentes de 100 toneladas situados en Fresnedoso (N-630a. p.k. 404), en Mozárbez (p.k. 352 de la N-630), en Puerto de Béjar (p.k. 423,4 de la N-630), Monte Arauzo (p.k 60,40 de la N-501), Aldeanueva de Figueroa (p.k214, de la A-62) y Peñaranda de Bracamonte (p.k 59,5 de la A-50)

- Además, este sector cuenta con 4 plantas de fabricación de salmuera, 2 en Guijuelo (p.k. 387,0 de la A-66), que tiene una capacidad de almacenaje de 140.000 litros y 2 en Pedrosillo el Ralo (p.k 225 de la A-62) con capacidad de almacenaje de 200.000 litros.

Asimismo, en toda la provincia se dispone de 14 estaciones meteorológicas que proporcionan información en tiempo real de las condiciones meteorológicas y de las condiciones de la vía (datos sobre temperaturas máximas y mínimas) y sobre el estado del pavimento.

Recomendaciones de Protección Civil y de la DGT

Ante los temporales de frío y nieve, los ciudadanos deben tener en cuenta las medidas de prevención y autoprotección, que favorecen tanto la seguridad propia como la de los demás.

• Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo. Infórmese de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.

• Si va conduciendo, extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

• Revise los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar cadenas o, en su defecto, neumáticos de nieve.

• Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

• En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.

Información del estado de la circulación en las carreteras

Los ciudadanos disponen, entre otros medios, del teléfono 011, de la web infocar.dgt.es, de la aplicación gratuita de la DGT, de la cuenta de twitter @informacionDGT, además de los medios de comunicación habituales (prensa, radio y televisión).