Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 4 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Sábado, 4 de octubre 2025, 21:28
Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
Fue identificado por la Policía Nacional y se fue del estadio entre gritos de «tonto, tonto»
El comercio pone el broche a su semana grande en la plaza de la Libertad
Este año, como novedad, las tiendas cercanas a la plaza ofrecen una demostración de sus artículos
Más de 820.000 euros para restaurar el paisaje de ribera entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés
Prevé un acceso peatonal a la isla, una instalación de luz y sonido, juegos infantiles y un espacio interpretativo
Juicio al 'estafador de las ventanas' que dejó decenas de pufos tras años de aplazamientos y plantones a la Justicia
Tras cuatro incomparecencias consecutivas, ingresó en la prisión de El Dueso. La Fiscalía le pide dos años y medio de prisión por una docena de estafas entre 2021 y 2022
Villamayor de Armuña desbloquea su gran zona deportiva en El Salinar
Ocupará 21.000 metros cuadrados con pistas de tenis, pádel basquet y rugby. La primera novedad que se levantará en el recinto serán las gradas del campo de fútbol
«Esta gira es una celebración por seguir aquí después de 25 años cantando»
El cantante Miguel Campello llega hoy al CAEM con su gira '25 años de historias que cantar'
Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
La final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana desde Villena (Alicante) es el único festejo en directo dentro de una amplia parrilla de programas taurinos
El alcohol y las drogas, protagonistas de la madrugada de este sábado en la capital
La Policía Local ha interpuesto tres denuncias en tres controles rutinarios
Trasladado al Hospital un ciclista tras chocar con una furgoneta en la carretera de Ledesma
El incidente se produjo pasadas las 22:30 horas de la noche de este viernes
Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado
Lo han hecho con 4,3ºC y 5,2ºC respectivamente
Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
La ternera vuelve a encarecerse tras un verano de pocos cambios. En las fruterías, sube el plátano y baja el limón y, en las pescaderías, la lubina y el rape presentan muy buenas ofertas
«Igual ya estoy muerto»
Uno de los pacientes afectados por la cancelación de su operación de corazón debido a la huelga de médicos, desplazado desde La Alberca, se mostraba contrariado por el riesgo del retraso y por todos los preparativos para la operación
La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
El número beneficiado ha sido el 07288
Avenida se estrena en la Liga Femenina con derrota contra el Araski (57-56)
Mal partido de las salmantinas en Vitoria: 2 de 19 en triples y 21 pérdidas
Unionistas no puede con diez y suma una nueva derrota (0-2)
Los de Mario Simón se descosen de manera alarmante en la segunda mitad, tras firmar un primer tiempo aceptable, y caen con un doblete de Hugo González. Desde el 37 el Celta Fortuna jugó con uno menos por expulsión de Barre