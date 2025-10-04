Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El concejal de Promoción Económica (izquierda), este sábado, en la carpa de SALdeCompras en la plaza de la Libertad. OBES

El comercio pone el broche a su semana grande en la plaza de la Libertad

Este año, como novedad, las tiendas cercanas a la plaza ofrecen una demostración de sus artículos

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:17

La carpa con regalos de la III Semana del Comercio de Salamanca recala este sábado en la plaza de la Libertad para poner el broche final a un programa de seis días, durante los cuales ha recorrido varios barrios de la capital para premiar a los clientes del comercio de proximidad.

Una semana de actividades que el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez Córdoba, cierra con gran «satisfacción» tras demostrar, por tercer año consecutivo, que el programa SALdeCompras «es mucho más que las bonificaciones del 6% por las compras realizadas en los establecimientos de cercanía».

«Tuvimos la gala de reconocimiento y homenaje el pasado jueves, donde nueve comercios fueron distinguidos por todos los salmantinos, y recibieron el aplauso y el cariño de la gente», ha recordado este sábado Martínez desde la plaza de la Libertad.

El concejal ha destacado «la gran afluencia de público desde primera hora de la mañana» y ha celebrado «la respuesta tan positiva» mientras repartía algunos de los regalos que se obtienen presentando el ticket de compra de cualquier establecimiento adherido.

A la espera del balance final que se presentará en las próximas semanas, Martínez confía en que esta edición logre resultados similares o superiores a los del año pasado, cuando las ventas del pequeño comercio crecieron en 200.000 euros.

«Este tipo de actividades benefician a todos los comercios adheridos a SALdeCompras, por lo tanto, estamos muy satisfechos», ha insistido el edil, sin desvelar aún las novedades que el Ayuntamiento prepara para la cuarta edición.

Cabe recordar que todas las compras en el pequeño comercio tienen premio en la carpa de SALdeCompras, donde los clientes pueden llevarse bolsas, paraguas, bolsas nevera, monederos e incluso entradas para conciertos, como el de Manuel Turizo.

La novedad de este año ha sido la demostración de productos y servicios del comercio local, instalada también en la plaza de la Libertad por iniciativa de los propios comerciantes de la zona.

Laura González Bueno, representante del grupo de pequeños empresarios que han decidido sacar a la calle sus productos en este cierre de campaña, explica que propuso la idea al Ayuntamiento «y todo fueron facilidades».

Finalmente, 11 establecimientos participan en la muestra, abierta hasta las 20:00 horas, ofreciendo desde complementos hasta artículos textiles y gourmet.

«Aunque solo estamos una decena, la verdad es que se querían apuntar todos los establecimientos de la zona», ha subrayado González Bueno con satisfacción.

