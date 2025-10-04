El alcohol y las drogas, protagonistas de la madrugada de este sábado en la capital La Policía Local ha interpuesto tres denuncias en tres controles rutinarios

Elena Martín Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 08:17 Comenta Compartir

El alcohol y las drogas han copado todos los focos de atención en la madrugada de este sábado en la capital.

La primera intervención acometida por los agentes de la Policía Local se llevaba a cabo pasadas las 1:00 horas en la Plaza de España, donde un conductor era denunciado tras dar positivo en drogas durante un control rutinario. Apenas media hora después, en la misma localización, otro conductor era sancionado por circular con su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Más tarde, a las 3:13 horas, en la Plaza del Ángel, los agentes denunciaban a una persona por tenencia de sustancias estupefacientes.