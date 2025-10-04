Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta Fue identificado por la Policía Nacional y se fue del estadio entre gritos de "tonto, tonto". El colegiado no ha recogido los hechos en su acta

La Gaceta Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 20:41 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Un aficionado que seguía el encuentro entre Unionistas y el Celta Fortuna en la grada Monterrey ha sido identificado y expulsado de la zona donde veía el partido por escupir al terreno de juego, a la altura del banquillo del Celta Fortuna.

La Policía Nacional, de inmediato, identificó al autor de los hechos antes de expulsarlo del campo entre gritos de «tonto, tonto».

Los hechos se produjeron al final del encuentro, aprovechando que Olmedo se dirigía al túnel de vestuarios tras ser expulsado. El banquillo celeste ha tenido más que palabras con este aficionado -identificado por Unionistas como local- por este hecho, que no ha sido recogido por el colegiado en su acta, que afirma que deja el apartado público en "normal".

Temas

Unionistas de Salamanca