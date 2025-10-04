Más de 820.000 € para restaurar el paisaje de ribera entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés Prevé un acceso peatonal a la isla, una instalación de luz y sonido, juegos infantiles y un espacio interpretativo

Carlos Rincón Sábado, 4 de octubre 2025, 06:00

Un camino que permita cruzar a la isla que se encuentra junto a la antigua aceña del Tormes cerca del Puente Romano. Un nuevo gradería junto al puente Sánchez Fabrés desde el que disfrutar del efecto espejo del río reflejando la vista monumental de las Catedrales. Una propuesta artística de luz, imagen y sonido junto a la zona de apartamiento de Salas Bajas como atractivo turístico. Una zona de juegos de agua con una nueva fuente de suelo y nuevas áreas infantiles. Son tan solo algunas de las intervenciones que se incluyen en el proyecto de restauración paisajística que acaba de licitar el Ayuntamiento de Salamanca por 821.730 euros —IVA incluido—.

Cuatro meses es el periodo de ejecución de esta intervención que busca mejorar el estado de las riberas en el tramo de Tormes de cinco hectáreas comprendido entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés —el que se abre a ambos lados del Puente Romano—.

Esta intervención incluye la recuperación y acondicionamiento de los paseos fluviales tanto en paralelo al Tormes como junto al Arroyo del Zurguén, una iniciativa que pasa por la limpieza del lecho del cauce de especies invasoras. Se realizarán también nuevas plantaciones de vegetación autóctona y se tratarán de recuperar los ecosistemas acuáticos y terrestres. Por otra parte, se proyecta una renovación del alumbrado existente mediante tecnología led.