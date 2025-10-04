Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una administración de lotería. E. P.

La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca

El número beneficiado ha sido el 07288

E. P.

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:12

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre, ha dejado parte de un segundo premio en la capital salmantina, según ha informado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha correspondido al 07288 y se ha vendido en un total de nueve, entre ellos el Despacho receptor 64.605 de Salamanca, situado en la avenida de María Auxiliadora, 45-47.

Los reintegros del sorteo de este sábado han correspondido a los números 1, 5 y 4.

