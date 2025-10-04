La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
El número beneficiado ha sido el 07288
E. P.
Salamanca
Sábado, 4 de octubre 2025, 14:12
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre, ha dejado parte de un segundo premio en la capital salmantina, según ha informado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha correspondido al 07288 y se ha vendido en un total de nueve, entre ellos el Despacho receptor 64.605 de Salamanca, situado en la avenida de María Auxiliadora, 45-47.
Los reintegros del sorteo de este sábado han correspondido a los números 1, 5 y 4.