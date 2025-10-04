Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana La final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana desde Villena (Alicante) es el único festejo en directo dentro de una amplia parrilla de programas taurinos

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 07:19

Las agenda de toros por televisión para este fin de semana se centra en un solo festejo, la final del Circuito de Novilladas con picadores de la Comunidad Valenciana que se celebrará esta tarde en Villena (Alicante). Un festejo que se podrá ver a través de la televisión autonómica valenciana À Punt a partir de las 18:00 horas: en este festejo se lidiarán utreros de la ganadería de Daniel Ramos para los novilleros Simón Andreu, Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos.

Además los aficionados también podrán seguir disfrutando de los programas taurinos semanales de diferentes cadenas: La Plaça, en À Punt (sábado a las 13:00 horas); Tendido Cero en La 2 de TVE (sábado, a las 14:20 horas); Tiempo de Toros, en Castilla La Mancha Media (sábados a las 12:45 horas); y además Grana y Oro en La 7 de Castilla y León TV, los viernes a las 11:00 y los sábados a las 12:45 horas. Ya en la jornada dominical, el turno llegará para Tierra de Toros en Canal Extremadura (domingo a las 12:55 horas); y Toros para Todos, en Canal Sur TV (domingo a las 13:10 horas).