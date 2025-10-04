Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cámara de televisión en una plaza de toros. J.LORENZO

Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana

La final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana desde Villena (Alicante) es el único festejo en directo dentro de una amplia parrilla de programas taurinos

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Las agenda de toros por televisión para este fin de semana se centra en un solo festejo, la final del Circuito de Novilladas con picadores de la Comunidad Valenciana que se celebrará esta tarde en Villena (Alicante). Un festejo que se podrá ver a través de la televisión autonómica valenciana À Punt a partir de las 18:00 horas: en este festejo se lidiarán utreros de la ganadería de Daniel Ramos para los novilleros Simón Andreu, Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos.

Además los aficionados también podrán seguir disfrutando de los programas taurinos semanales de diferentes cadenas: La Plaça, en À Punt (sábado a las 13:00 horas); Tendido Cero en La 2 de TVE (sábado, a las 14:20 horas); Tiempo de Toros, en Castilla La Mancha Media (sábados a las 12:45 horas); y además Grana y Oro en La 7 de Castilla y León TV, los viernes a las 11:00 y los sábados a las 12:45 horas. Ya en la jornada dominical, el turno llegará para Tierra de Toros en Canal Extremadura (domingo a las 12:55 horas); y Toros para Todos, en Canal Sur TV (domingo a las 13:10 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas
  2. 2 Fuerte repercusión de la huelga de médicos en el Hospital
  3. 3 Una joven queda inconsciente tras caerse de un patinete en Carbajosa de la Sagrada
  4. 4 «Es doloroso ser el pueblo con menor renta, aquí se vive muy bien»
  5. 5 Nadal: «La ceremonia ha sido muy emotiva en un lugar donde se respira historia»
  6. 6 «Este verano me han despedido para contratarme dos días después»
  7. 7 Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café
  8. 8 Nadal ensalza el deporte como herramienta de transformación social en su doctorado honoris causa: «Este día siempre lo llevaré conmigo»
  9. 9 «Si no tuviera naves o tractor, a lo mejor no me habría metido a agricultora»
  10. 10 El regalo personalizado que se lleva Rafa Nadal de parte de la Universidad de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana

Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana