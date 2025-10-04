Villamayor de Armuña desbloquea su gran zona deportiva en El Salinar Ocupará 21.000 metros cuadrados con pistas de tenis, pádel basquet y rugby. La primera novedad que se levantará en el recinto serán las gradas del campo de fútbol

El edil de Deportes, Salvador Ruano, en el recinto del campo de fútbol de El Salinar en Villamayor de Armuña que estrenará gradas.

La puesta al día de las infraestructuras públicas deportivas en la localidad de Villamayor de Armuña arrancará en pocos meses con la instalación de las gradas en el campo de fútbol de El Salinar para que los espectadores puedan, por primera vez en la historia de este recinto, contemplar el fútbol sentados en una estructura que contará con tres niveles.

Para llevar a cabo esta intervención habrá que desplazar el vallado existente en el lateral de los banquillos del campo de fútbol para hacer hueco a las nuevas construcciones, e igualmente se demolerá parcialmente el pequeño muro de contención ya que perderá su función. El Consistorio ha dispuesto realizar una inversión de cerca de 170.000 euros de Planes Provinciales y las obras se han previsto que se prolonguen durante un máximo de cuatro meses.

La instalación, cuyo plazo para estar lista se ha fijado para el final del mes de marzo de 2026, se realizará con elementos prefabricados y desmontables y será la primera de las novedades que se podrán disfrutar en esta zona del municipio que cuenta con una gran parcela municipal de 52.000 metros cuadrados, de los que 21.000 acogerán distintas instalaciones públicas deportivas. En la actualidad tan sólo existe el campo de fútbol de El Salinar y junto a él se ubicarán otras instalaciones.

Restos arqueológicos

El gran cambio en esta zona incluye también proteger los restos arqueológicos de una casa romana que aparecieron en las catas arqueológicas que se realizaron para la instalación de las gradas, incluso con una puesta en valor de los mismos, que podrá incluir la construcción un edificio que sea aula de interpretación y, por otro lado, que lo que ha aparecido se pueda ver in situ, pero protegido.

A eso se sumaría otro edificio, en dos alturas, que podría albergar desde los nuevos vestuarios del campo de fútbol hasta una zona de cafetería para dar servicio a todo el nuevo recinto deportivo.

Acerca del aprovechamiento que se realizaría de los terrenos, el Consistorio de Villamayor tiene previsto organizar la zona de manera que cuente con un vallado perimetral con un acceso único y viales de gravilla para la distribución de entrada a los distintos recintos deportivos.

El desarrollo de este nuevo recinto deportivo que se plantea como uno de los objetivos del Consistorio comenzará con las soleras de hormigón, que son las que soportarán las pistas de pádel, de tenis y de básquet o usos múltiples, y la organización de los viales de reparto de espacios, puesto que la zona sería peatonal.

Además, en la zona anexa, el Ayuntamiento ya ha ejecutado tanto la explanación del terreno como una plantación de árboles en otro punto que estará destinado a juego libre.

Los edificios podrían desarrollarse de manera posterior. En el caso del aula de interpretación la previsión es que pueda tener entre 80 y 100 metros cuadrados para que se puedan emplear si se necesita para otras actividades como, por ejemplo, conferencias.