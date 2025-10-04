«Igual ya estoy muerto» Uno de los pacientes afectados por la cancelación de su operación de corazón debido a la huelga de médicos, desplazado desde La Alberca, se mostraba contrariado por el riesgo del retraso y por todos los preparativos para la operación

Una celadora traslada a un paciente por un pasillo del Hospital.

M. B. Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 12:34 Comenta Compartir

La huelga de médicos convocada a nivel nacional este 3 de octubre, en protesta contra el Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad de la ministra Mónica García, tuvo un impacto desigual entre los pacientes. Mientras algunas intervenciones se realizaron con normalidad, otras fueron aplazadas, incluso sin previo aviso, generando gran frustración e incertidumbre entre los usuarios.

La protesta, impulsada por los sindicatos en contra del nuevo Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, busca reivindicar mejoras laborales, pero ha dejado a pacientes en situaciones críticas sin saber cuándo serán atendidos.

En el Hospital Universitario de Salamanca, algunos usuarios aseguraban no haber sufrido problemas. María José Álvarez comentaba que a su padre, incluso, le habían adelantado una endoscopia prevista para más tarde: «En principio no. Mi padre tenía una intervención prevista para hoy y se la han adelantado».

Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte. Esther Nieto, llegada desde Béjar, se marchaba sin la cirugía que tenía programada: «Nos vamos a casa sin poder hacerla. Teníamos todo preparado y ni siquiera nos avisaron».

El caso más dramático lo relataba Víctor García Serrano, vecino de La Alberca, que esperaba su operación de corazón: «Podrían avisar. Tenía cita a las nueve y ahora no sé cuándo me va a volver a tocar. Cuando me vuelva a tocar, igual ya estoy muerto».

Otros pacientes también mostraban su malestar, como Rebeca Castaño, cuya madre debía ser intervenida de un tumor en el pecho, y que expresaba su preocupación: «Llevamos aquí desde las 8:00 y no nos aseguran que la vayan a operar. Es toda una incertidumbre».

En Urgencias, Samuel Cabaco relataba la larga espera de su hermana tras una lesión jugando al baloncesto: «Desde ayer a las 22:00 esperando, sin comer, a ver cuándo les apetece atenderla».

Algunos usuarios, como una mujer jubilada citada para rehabilitación, reconocían poder adaptarse a la situación, pero alertaban del perjuicio a otros: «Yo soy jubilada y puedo venir otro día, pero para quien tiene que pedir permiso en su trabajo, es un problema».

Mientras tanto, otros pacientes desplazados desde Ávila confirmaban que, pese a la huelga, sus análisis y consultas se habían mantenido con normalidad; de hecho, les habían dado cita ayer mismo para las 11:00.