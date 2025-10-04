Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 12:27 Comenta Compartir

Esta semana ha arrancado octubre y con él llegan las novedades y los cambios al Mercado. En las carnicerías la ternera vuelve a dar problemas a los carniceros por su alto precio. Tras un verano en el que se había mantenido, ha vuelto a subir. En puestos como el 45-46-47 ha aumentado unos 15 céntimos y la de guisar se vende en torno a 12 €/kg, mientras que los filetes rondan los 16 €/kg. «Dan ganas de no cogerla», comenta con resignación un carnicero, que asegura que la demanda ha disminuido por unos precios «de locura». También han subido unos céntimos en origen productos como el jamón y el pollo, aunque el sector muchas veces opta por mantener los precios porque encarecerlos «no sale rentable».

Como aspecto positivo, esta semana ha aumentado la demanda de carnes para guisos y estofados, que compensan las subidas de la ternera y dan un respiro a un sector muy castigado este año.

EL AMARILLO SUBE Y BAJA: EL PLÁTANO MÁS CARO Y EL LIMÓN MÁS BARATO

En las fruterías, hace unas semanas festejaban la bajada del precio del plátano tras una primavera con valores muy altos, una celebración que llega a su fin, ya que ahora ha subido en torno a 50 céntimos, unos 10 céntimos al día, según señalan desde el puesto 17-18 del Mercado Central, donde se vende a unos 2,8 €/kg. El melocotón de Calanda, de gran calidad, también ha subido y se vende un euro más caro, alrededor de 5 €/kg. Productos como la berenjena y el brócoli mantuvieron su precio de lunes a jueves, pero aumentan entre 40 y 50 céntimos de cara al fin de semana.

Llegan productos más otoñales, aunque otros se resisten a aparecer, como el caqui o la chirimoya, que apenas se encuentran de buena calidad porque aún están verdes y, cuando llegan, lo hacen a un precio muy alto. Los que ya no volverán la próxima semana son la paraguaya, la nectarina o la sandía. Son frutas veraniegas que llevan muchos días en cámara y han perdido gran parte de su sabor, indican los fruteros. La judía de Salamanca y los tomates, aunque resisten, también comienzan a agotarse. En cuanto a las bajadas, el principal protagonista es el limón, que se abarata unos 30 céntimos y se vende entre 2,6 y 2,8 €/kg.

EL PESCADO TIENDE A LA BAJA

Más generoso ha llegado octubre a las pescaderías, donde solo ha subido la merluza, que se vende en torno a 17 €/kg, en un mercado lleno de bajadas y nuevos productos. La lubina salvaje ha bajado hasta cinco euros respecto a la semana anterior y se ofrece a unos 13 €/kg, precio similar al del bonito del norte al corte, que aún se resiste a desaparecer de los mostradores a pesar de que la temporada de este pescado está llegando a su fin.

LAS NOVEDADES

Ampliar Una frutera del Mercado Central muestra una escarola.

Aunque los caquis y las chirimoyas aún se resistan a aparecer en algunos mostradores, hortalizas de hoja verde como la escarola y la berza han entrado de lleno en el mercado en octubre.

Ampliar Un pescadero sostiene un rape y un besugo.

En pescaderías, la oferta se amplía con salmonetes de la ría, que rondan los 30 €/kg, y, por un precio similar, el pargo y el besugo, como el que sostiene en su mano izquierda el pescadero de la imagen. El de la mano derecha es el otro gran protagonista, el rape, que se vende prácticamente a la mitad de su precio habitual, por debajo de los 17 €/kg.

Temas

Mercado Central