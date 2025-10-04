Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la plaza de una de las localizaciones. ARCHIVO

Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado

Lo han hecho con 4,3ºC y 5,2ºC respectivamente

E. P.

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:35

Salamanca ha vuelto a situarse entre los puntos más fríos del país este sábado, 4 de octubre, según datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogidos por Europa Press. La localidad de Navasfrías ha registrado una temperatura mínima de 4,3ºC, convirtiéndose en la tercera más baja de España.

Castilla y León domina la lista de temperaturas extremas de este sábado, con ocho de las 10 más bajas del país. La estación de Cuéllar, en Segovia, lidera el ranking con apenas 1,6ºC, seguida por Puerto del Pico, en Ávila, con 2,7ºC. Tras Navasfrías se encuentran Barco de Ávila y Ucero, ambas con 4,6ºC, mientras que el aeropuerto de Salamanca marcó 5,2ºC.

El resto de las mínimas más bajas se han registrado en Sardón de Duero (Valladolid) con 5,7ºC; Reinosa (Cantabria) y Molina de Aragón (Guadalajara) con 5,8ºC; y Morón de Almazán (Soria), que cerró la lista con 5,9ºC.

