Trasladado al Hospital un ciclista tras chocar con una furgoneta en la carretera de Ledesma El incidente se produjo pasadas las 22:30 horas de la noche de este viernes

Elena Martín Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 09:44

Un ciclista de 39 años resultó herido en la noche de este viernes, 3 de octubre, tras chocar con una furgoneta en la carretera Ledesma.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 22:54 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de asitencia sanitaria para un hombre a la altura del número 109 de la citada vía. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que, a su vez, enviaba una ambulancia de soporte vital básico.

Los servicios médicos atendieron al varón, que sufrió lesiones en un brazo, y, posteriormente, fue trasladado al Hospital para recibir atención especializada.