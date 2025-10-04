Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, estacionada en la capital. ARCHIVO

Trasladado al Hospital un ciclista tras chocar con una furgoneta en la carretera de Ledesma

El incidente se produjo pasadas las 22:30 horas de la noche de este viernes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:44

Un ciclista de 39 años resultó herido en la noche de este viernes, 3 de octubre, tras chocar con una furgoneta en la carretera Ledesma.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 22:54 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de asitencia sanitaria para un hombre a la altura del número 109 de la citada vía. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que, a su vez, enviaba una ambulancia de soporte vital básico.

Los servicios médicos atendieron al varón, que sufrió lesiones en un brazo, y, posteriormente, fue trasladado al Hospital para recibir atención especializada.

