Juicio al 'estafador de las ventanas' que dejó decenas de pufos tras años de aplazamientos y plantones a la Justicia Tras cuatro incomparecencias consecutivas, ingresó en la prisión de El Dueso. La Fiscalía le pide dos años y medio de prisión por una docena de estafas entre 2021 y 2022

El delincuente conocido como el 'estafador de las ventanas' se sentará finalmente en el banquillo el próximo martes, 7 de octubre, en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca. Tras años de intentos fallidos y hasta cuatro aplazamientos aludiendo problemas de salud respaldados con partes médicas, la justicia ha agotado su paciencia y ha decidido asegurar su presencia con excepcionales.

La última vista señalada en mayo se volvió a suspender por su incomparecencia alegando motivos médicos, lo que obligó al Juzgado a dictar una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para evitar que se dilatara de nuevo el proceso. Según publicó LA GACETA, H.O.G., de unos 45 años, fue detenido y desde entonces se encuentra ingresado en el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria), a disposición del tribunal, para asegurar que, esta vez sí, esté presente en el juicio.

Los hechos ocurrieron en 2021 y principios de 2022, cuando el acusado, viejo conocido de la justicia salmantina, era titular del local 'HOG Ventanas', ubicado en la avenida Alfonso IX de León, desde donde ofrecía servicios de instalación de ventanas, cerramientos y armarios de PVC. Según el Ministerio Fiscal, se trata de un engaño continuo, pues contrataba los servicios, cobraba por adelantado y nunca finalizaba los trabajos, dejando a los clientes con obras a medias o directamente sin comenzar.

En sus anuncios ofertaba igualmente los servicios en domicilios, todo lo cual motivó que diversos clientes contratasen sus servicios y abonasen pagos a cuenta de lo presupuestado, no teniendo el acusado intención alguna de realizar efectivamente los trabajos contratados, según el relato de la Fiscalía.

La Fiscalía le acusa de un delito continuo de estafa y solicita para él dos años y seis meses de prisión. En esta causa se juzgarán las denuncias de una docena de afectados, con cantidades defraudadas que oscilan entre los 280 euros y los más de 10.000, tanto en la capital —calles como Rúa Mayor, Orégano o Isaac Peral—, como en varias localidades de la provincia: Cabeza de Béjar, Santibáñez o Villamayor, entre otras.

No será la primera vez que H.O.G se enfrente a un tribunal. En mayo de 2023 ya fue condenado a un año y nueve meses de prisión, así como el pago de las responsabilidad civil a los perjudicados, por hechos muy similares, tras reconocer su responsabilidad y aceptar indemnizar a los perjudicados. Aquella condena no implicó ingreso en prisión por no superar los dos años y carecer entonces de antecedentes computables.

No obstante, la reiteración de sus conductas y sus continuas ausencias a las citaciones judiciales han sido tomadas ahora al juzgado a adoptar la medida más contundente: su ingreso en prisión preventivaen julio hasta la celebración del juicio para evitar el riesgo de fuga. De este modo, tras años de espera y con decenas de damnificados aún pendientes de reparación, el próximo martes el 'estafador de las ventanas' se enfrentará por fin a la justicia.

«Jamás pone las ventanas»

«Te dice que te lo devuelve pero jamás te hace el bizum, jamás pone las ventanas, pero se queda el dinero«. «Somos unos de los afectados por esta empresa, mejor dicho, por este señor. Acabo de descubrir este foro por desesperación, porque llevamos semanas esperando que nos venga a poner unas ventanas y todo son excusas para que le vayamos adelantando cantidades de dinero y no viene a ponerlas». «Si ya tiene muchas denuncias hay que seguir y juntarnos todos porque sino no hacemos nada...». «Un sinvergüenza, estafador, por favor que no le contrate nadie. Al final hay que denunciarle e ir a juicio». Son solo algunos de los numerosos comentarios que día tras día los perjudicados fueron subiendo a internet para exponer sus experiencias y su malestar ante esta situación.